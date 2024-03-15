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Giriş Tarihi: 15.3.2024

Şifa kaynağı menengiç

Şifa kaynağı menengiç
Ülkemızde son yıllarda kahvesiyle ön plana çıkan menengiçin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemine çok iyi geldiği ve mide ağrılarının önüne geçtiği bilinen menengiç; kahve olarak tüketildiğinde öksürüğü kesiyor, göğsü yumuşatıp balgam söktürüyor. Antiseptik özelliği bulunan menengiç kahvesi yaraları tedavi ediyor. Böbrek sağlığına da ciddi yararları bulunan menengiç kahvesi aynı zamanda böbrekteki kumların dökülmesine de yardımcı oluyor. Yağlı bir içecek olan ve yüksek E vitamini ile doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olan Menengiç kahvesi, içerdiği protein sayesinde kasları besler ve yağ yakımını kolaylaştırıyor.
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Şifa kaynağı menengiç
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