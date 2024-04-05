Uzmanı uyardı! "Ramazan sonrası öğünleri kademeli artırın!"

BAYRAMDA SIVI TÜKETİMİNDE DE 'NİTELİK' ÖNEMLİ

Asitli içeceklere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Erdoğan, "Bunlar da sıvı ama ne yazık ki su değiller. Yine hem şeker hem de kafein içerdikleri için vücuttan su attırırlar. Ayrıca da kalori içerikleri çok yüksektir, o yüzden mümkün olduğunca ikramlarda şekersiz olmak koşulu ile çay ve kahveyi ön plana almak gerekir. Ek olarak mutlaka her bir bardak çaydan ya da kahveden sonra bir bardak su tüketmek gerekiyor" dedi.

RAMAZAN SONRASI KİLO ALIMINA DİKKAT

"Ramazan boyunca bireyler ister kilo almış olsun ister vermiş olsun uzun bir açlık süresinden bahsettiğimiz için büyük oranda bir metabolizma yavaşlaması görüyoruz" diyen Uzm. Dyt. Erdoğan, "Zayıflayan kişiler metabolizmanın yavaşlaması ile birlikte iştah kaybı yaşadıkları için zayıflıyor; kilo alanlar ise bu iştah kaybını yaşamıyorlar, ama yine metabolizmaları zayıfladığı için kilo almış oluyorlar. Her iki durumda da eski beslenme düzenine dönmek kilo aldıracaktır. Yemek yaparken yemeği tattığımız için veya başka şeyleri fark etmeden yediğimiz için 500-600 kaloriye kadar farkında olmadan tüketebiliyoruz. Bu kalorilerden öğün saatlerini kaçırmadan, uygun düzenlerde beslenerek uzak durulabilir" ifadelerini kullandı.

"SPOR METABOLİZMA İÇİN BİR NİMET"

Spor ve yürüyüşün her aşamada metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Erdoğan, "Hem kalori yaktırır hem de kas oranını artırdığı için genel olarak metabolizmamızı hızlandırır. O yüzden sporun özellikle de Ramazan sonrası yavaşlayan metabolizma için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Spor için hiçbir şey yapılamıyorsa bile yürüyüş için zaman ayrılması gerekir" dedi.