Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz

Vakti olmadığı için spor yapmayan birçok kişi, aslında ne kadar kısa sürede ne kadar etkili sonuçlar alacağından habersiz olabiliyor. Yapabileceğiniz kısa süreli fakat etkili birkaç hareket sayesinde gününüzün yalnızca birkaç dakikasını vücudunuza ayırabilirsiniz. İşte o hareketler…

HIGH PLANK

Plank, birçok insanın çok iyi bildiği bir egzersiz. Vücudunuzdaki her kası kullanmanızı sağlayan bu egzersiz, tüm vücudunuzu yeniden şekle sokabilecek bir güce sahip. Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde şınav pozisyonunda başlayın. Vücudunuzun başınızdan topuklarınıza kadar düz bir çizgi oluşturduğundan emin olun. Karın kaslarınızı ve kalça kaslarınızı gerin ve bu pozisyonu koruyun. 60 saniyelik bir zamanlayıcı ayarlayın ve işiniz bitti.

DEAD BUG





Bu egzersiz, iç karın veya karın bölgeniz için mükemmeldir. Kollarınızı ve bacağınızı tavana doğru uzatarak sırt üstü yatın. Bacağınızı 90 derecelik bir açıyla konumlandırın, karın kaslarınızı gerin ve sağ kol ve sol bacağınızı aynı anda yere doğru hareket ettirirken belinizi yerde tutun. Kollarınızı ve bacaklarınızı tekrar yukarı kaldırın ve taraf değiştirin. Bir dakika kadar devam edin ve karın kaslarınıza merhaba deyin.

FULL ROLL UP

Bu pilates egzersizinin karın yağlarınızı yakması garantilidir. Dizleriniz hafifçe bükülü ve ayaklarınız yere basacak şekilde sırt üstü yatın. Kollarınızı öne doğru uzatın ve oturmak için gövdenizi yerden kaldırmak için göbek bölgenizden yardım alın. Omuzlarınız bir kez daha yere değene kadar kendinizi tekrar düşmeye bırakmadan önce biraz daha gerin. Bir dakika geçene kadar tekrarlayın.

TABLETOP HEEL TAP



Bu egzersiz çoğunlukla alt karın kaslarınız içindir. Bacaklarınız 90 derecelik bir açıyla yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatın. Topuklarınızın yere inmesine izin verin. Alternatif olarak, topuklarınızla zemine hafifçe vurabilirsiniz. Pozisyonu koruyun ve sırtınızı yerde tuttuğunuzdan emin olun. Dizlerinizi kalçanızın yukarısındaki başlangıç pozisyonuna geri getirin ve egzersizi tekrarlayın.

BİSİKLET CRUNCH

Sırt üstü yatın ve ellerinizi başınızın arkasında birleştirin. Bacaklarınızı kalçalarınızın üzerinde 90 derecelik bir açıyla yerleştirin. Karın kaslarınızı gerin, sağ bacağınızı gerin ve gövdenizi sola çevirin.