Bu 5 yiyecekle sınavda başarı kaçınılmaz! Beyni uçuşa geçiriyorlar!

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği merkezi sınavlara 1 ay kadar bir süre kaldı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlarda başarılı olmak isteyen adaylar 1 yıla yakın bir süredir ciddi bir hazırlık süreci yürütüyor.

Sınav tarihleri yaklaştıkça öğrencilerin kendilerini yorgun ve bitkin hissetmeleri, kaygı duymaları olağan durumlar. Sınav dönemlerinde doğru beslenmek en az planlı çalışmak kadar önemli. Sınavlarda zihinsel performansı artıran yorgunluğu gideren ve dikkat artıran beslenme önerilerini Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar ile konuştuk.

Sınav dönemlerinde öğrencilerin zihin sağlıklarını destekleyecek besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Yenipınar, beyin fonksiyonlarını güçlendiren bazı besinleri şu şekilde sıraladı:

-YAĞLI BALIKLAR: Beyin sağlığını desteklemek için en önemli besinler arasında yer alır. Somon, sardalya ve ton balığı gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Haftada 2-3 kez fırında veya ızgara olarak tüketin.

-KIRMIZI MEYVELER: Yaban mersini ve kırmızı meyveler, antioksidanlar ve flavonoidler açısından zengindir. Bu meyveler beyin hücrelerini koruyarak yeni bağlantılar oluşturulmasına yardımcı olur. Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin bu meyveleri düzenli olarak tüketmeleri gerek.

HERGÜN CEVİZ YİYİN

-KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, beyin sağlığını destekleyen E vitamini ve sağlıklı yağlar içerir. Bu kuruyemişlerin düzenli olarak tüketilmesi beyin hücrelerini oksidatif stresten koruyarak hafızayı güçlendiriri. Her gün 3-4 tam ceviz içi tüketin.

-YUMURTA VE BİTTER ÇİKOLATA: Yumurta, kolin içerdiği için hafızayı güçlendirici bir etkiye sahiptir. Özellikle sınav döneminde öğrencilerin kahvaltılarında yumurtayı tercih etmeleri gerekir. Bitter çikolata ise flavonoidler ve antioksidanlar bakımından zengindir, bu da öğrencilerin odaklanmalarına yardımcı olur. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatanın düzenli olarak tüketilmesi beyin sağlığını iyileştirir.

POMODORO TEKNİĞİYLE BEYNİ GÜÇLENDİRİN

Yenipınar, sınav döneminde yalnızca doğru beslenmenin değil, aynı zamanda etkili çalışma tekniklerinin de önemli olduğunu belirtti. Yenipınar "Pomodoro tekniği, 25 dakika boyunca odaklanarak çalışma ve ardından 5 dakikalık kısa bir ara verme döngüsünden oluşur" dedi. Yenipınar, bu tekniğin öğrencilerin uzun süre verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Derin çalışma tekniğinin ise dikkat dağınıklığını engelleyerek yalnızca tek bir işe odaklanmayı amaçladığını belirtti. Yenipınar sınav döneminde öğrencilerin telefon ve bildirimleri kapatarak, sadece bir konuda yoğunlaşmalarının beyin performanslarını artıracağına dikkat çekti. Düzenli fiziksel egzersizlerin kan dolaşımını artırarak beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini belirten Yenipınar sınav dönemlerinde sabahları hafif egzersizlerin, öğrencilerin gün boyunca daha verimli çalışabilmelerini sağladığını söyledi.