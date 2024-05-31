Dijitalleşme, aile içi iletişimi nasıl dönüştürüyor?

DİJİTALLEŞME, EBEVEYN OTORİTESİNİ TEHDİT EDİYOR Araştırmanın yürütücülerinden sosyolog Nursen Tekgöz, bulguları ele alırken jenerasyonlar arasındaki dijital yetkinlik, iletişim ve tutum farklılıklarına dikkat çekerek, ailenin değer ve normlarının, işlevlerinin ve işleyiş biçiminin radikal bir dönüşüme uğradığını ifade etti. Bununla birlikte Tekgöz araştırmanın en dikkat çekici bulgusunun aile kurumunun hâlâ kendini muhafaza eden bir yapı olmayı sürdürmesi olduğunu belirtti. Ailenin bir yandan yeni roller, sorumluluklar ve gerilimlerle mücadele alanına dönüştüğüne işaret eden Tekgöz diğer yandan da aile üyelerinin "birlikte olabilmenin önemi"ne ilişkin farkındalıklarını hâlâ koruduklarını gözlemlediklerini belirtti.

EKRAN BAĞIMLILIĞI, BİR EŞİTSİZLİĞİN ÜRÜNÜ MÜ? Farklı sosyoekonomik seviyelerden ailelerle mülakatların yapıldığı "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" araştırmasında, sosyoekonomik seviye düştükçe ve ebeveynlerin eğitim seviyesi azaldıkça, dijitalleşmenin risklerine dair farkındalığın da azaldığı gözlemlendiği belirtiliyor. Örneğin, sosyoekonomik seviye düştükçe günlük televizyon izleme süresi artıyor. Televizyon izlemek, aile ile yenilen bir yemekte veya akşam hep birlikte yapılan çay saatinde bir "eşlikçi"ye dönüşmüş durumda. Yani aile üyeleri yan yana olsalar dahi, birbirleri ile iletişimde değiller, ekran karşısındalar. Benzer şekilde, dijital kullanımlara odaklanıldığında da aile üyelerinin yemek masasında telefon kullanması veya yemek yerken video izlemesi dikkat çekiyor. Öte yandan pandemi sonrası eğitimde veya iş ortamında daha da sık kullanılır hale gelen teknolojik cihazlar da bir dijital eşitsizliği doğuruyor. Bu durum da sosyoekonomik seviyesi daha düşük aileler için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.