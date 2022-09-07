Ebeveynlerin bu hatası çocuklarda travma yaratıyor! Korku ve tehditle büyüttüğünüzde…

Bir çocuğa karşı tehditkar kötü konuşarak korkutmak, o çocuğun davranışlarında bozukluğa yol açar. Bir eylem gerçekleştirmek istediğinde aslında kafasında sizin söylediğiniz korkutucu cümleler yatar ve bu cümleler çocukluktan, yetişkin olma dönemine kadar yanından hiç ayrılmaz. Peki çocuklarla bir ebeveyn olarak nasıl iletişim kurulmalı? Gelin birlikte bir bakalım.

Çocuklarınızı büyütürken, korkularla ve tehditlerle asla büyütmeyin. Yapıları gereği sevilmeme ve terk edilme korkularına açıktır. Ebeveynin çocuklarını korkutması zaten güvensizlik hissine yatkın bir çocuğun anne ve babasının onu bırakacağı hissini uyandırır. Bu durumda güven eksikliği oluşur.

HELİKOPTER EBEVEYNLİK

Aşırı korumacı ve daha genel olarak, çocuklarının hayatlarına aşırı derecede dahil olan ebeveynleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Tipik bir helikopter ebeveyn, benim güven lehine olan argümanımı duyunca muhtemelen "Ben sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum" diyecektir.

Tehlikenin her köşede pusuya yattığına inanıyorlar ve bu yüzden her fırsatta çocuklarını koruyor ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu ebeveynler, yetişkin çocuklarının hayatlarının tüm ayrıntılarını bilmek istemeye ve yetişkin çocukları yüksek öğrenime veya kariyere devam ederken veya kendi ailelerini kurmaya başlarken istenmeyen tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.