Ekran süresi sorununu çözmek için bir adım atın: 21 günlük dijital dönüşüm planı!

Anne-babaların en büyük sorunlarından biri çocuklarının ekran başında geçirdiği uzun vakitler... Koyulan kurallar ve ekran süresi maalesef işe yaramıyor. Dijital dünya artık çocukların yaşam alanına döndü, ne ekranla ne de ekransız olmuyor. Şu an sömestirde de neredeyse tüm çocuklar vaktini dijital dünyada geçiriyor. Ebeveynlerin iç sesi kendini suçluyor. Peki, direkt kurallar işe yaramıyorsa, sınırlı ekran süresi nasıl uygulanacak? İşte bu sorunun cevabı için biz de Dijital Okur Yazarlık Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova ile görüştük ve kendisinden "21 Günlük Dijital Kullanım Kademeli Geçiş Planı" aldık.

"Günümüzde çocuklar ve gençler, önerilen ekran sürelerinin çok üzerinde zaman geçiriyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, çocuklar günde ortalama 4 saat 44 dakika, gençler ise 7 saat 22 dakika ekran başında vakit geçiriyor. Bu süreler, ödev ve araştırma için harcanan zamanı kapsamıyor. Bu durum dikkat süreleri, uyku düzeni ve sosyal beceriler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak dijital dünya, eğitim ve yaratıcılık için de çok değerli bir aracı olabilir. Dolayısı ile çocuklarınızın birer birey olduğunu unutmadan onlar ile beraber 21 günlük bir plan oluşturarak dijital dünyayı daha verimli ve eğlenceli hale getirebiliriz. Dijital dünyadaki gelişmeleri onlar ile birlikte takip edebilir, onlar ile birlikte eğitici çalışmalar yapabilir ve bu süreçte onların önerilerini dinleyerek katılımcı bir planlama yapabilirsiniz."



Okul Öncesi (3-6 Yaş)

Online Geçirilen Zamanlarda Hangi Aktivitelere Yönlendirilmeli?

❚ Eğitici Videolar: Harf, renk, sayı tanıma gibi temel öğrenme becerilerini geliştiren interaktif videolar.

❚ Hareketli Aktiviteler: Yaygın olan ip atlama veya zıplama temalı oyunlar ve videolar.

❚ Ebeveynle Etkileşim: Ebeveyn gözetiminde hikaye okuma uygulamaları veya şarkı söyleme etkinlikleri.

Dijitalde Faydalı İçerik Nasıl Seçilir?

❚ Eğitici Uygulamalar: Harf ve sayı öğretici, dikkat geliştirici interaktif oyunlar.

❚ Yaşa Uygun Videolar: İçeriğin eğlenceli ama bilgi aktarcı olmasına dikkat edilmelidir.

❚ Ebeveyn Denetimi: Kullanılan uygulama ve oyunlar ebeveyn tarafından test edilmelidir.

Kız ve Erkek Çocuklarına Özel Öneriler

❚ Kız Çocukları: Geleneksel oyunlardan seksek ve ip atlama gibi aktiviteler, yaratıcı oyun setleriyle desteklenebilir.

❚ Erkek Çocukları: Top oyunları, araba yarıştırma temalı dijital oyunlar veya grup şeklinde oynanabilecek fiziksel aktiviteler tercih edilebilir.

Hedef: Günlük ekran sürelerini 2-3 saatten 1 saate düşürmek.

1. Hafta (Gün 1-7) SABAH (30 DAKİKA)

❚ Dijital Aktivite: Eğitici şarkılar ve basit harf veya sayı öğrenme videoları.

❚ Mola (10 dakika): Seksek, ip atlama veya saklambaç gibi fiziksel oyunlar oynama.

ÖĞLEN

❚ Dijital Kullanım: Yok.

❚ Alternatif Aktivite: Yapboz veya açık hava oyunları.

AKŞAM (1 SAAT)

❚ Dijital Aktivite: Hikaye uygulamaları ve dans videoları

❚ Mola (15 dakika): Geleneksel fiziksel aktiviteler, örneğin topaç çevirme.

2. Hafta (Gün 8-14)

❚ Sabah (20 dakika): Hareketli şarkılar ve seksek.

❚ Mola (10 dakika): Lego veya bloklarla oynama.

❚ Akşam (40 dakika): Hikaye anlatımı uygulamaları ve ebeveynle kitap okuma.

3. Hafta (Gün 15-21)

❚ Sabah (15 dakika): Eğitici videolar ve kısa hareket şarkıları.

❚ Mola (5 dakika): Topaç çevirme veya kısa bir ip atlama oyunu.

❚ Akşam (20 dakika): Kısa hikayeler ve ebeveynle zaman geçirme.



İlkokul (7-11 Yaş)

Online Geçirilen Zamanlarda Hangi Aktivitelere Yönlendirilmeli?

❚ Eğitim Platformları: EBA üzerinden konu anlatımı ve ödev destekli dersler.

❚ Sanatsal Çalışmalar: Dijital boyama ve çizim uygulamalarıyla sanatsal yeteneklerin geliştirilmesi.

❚ Kodlama ve Problem Çözme: Basit kodlama uygulamaları ve strateji temalı dijital oyunlar.

Dijitalde Faydalı İçerik Nasıl Seçilir?

❚ Eğitim Platformları: EBA, Khan Academy gibi platformlardan ödev destekli veya konu anlatımlı videolar.

❚ Problem Çözme Oyunları: Stratejik düşünmeyi destekleyen oyunlar.

❚ Dil ve Sanat Uygulamaları: Duolingo veya dijital boyama uygulamaları gibi yarı yaratıcı yazılımlar.

Kız ve Erkek Çocuklarına Özel Öneriler

❚ Kız Çocukları: Sanatsal dijital uygulamalar (dijital boyama uygulamaları) ve grup şeklinde oynanabilecek dans aktiviteleri.

❚ Erkek Çocukları: Strateji ve spor temalı oyunlar, bulmaca çözme veya kodlama temalı dijital oyunlar.

Hedef: Günlük ekran sürelerini 4-5 saatten 1-2 saate düşürmek.



1. Hafta (Gün 1-7) SABAH (1 SAAT)

Dijital Aktivite: EBA fitness uygulamaları.

❚ Mola (15 dakika): Kısa bir yürüyüş veya esneme.

ÖĞLEN (1.5 SAAT)

❚ Dijital Aktivite: Eğitici oyunlar, strateji ve problem çözme yeteneklerini geliştiren oyunlar.

❚ Mola (20 dakika):

Açık hava etkinlikleri.

AKŞAM (2 SAAT)

❚ Dijital Aktivite: Aileyle belgesel izleme ve djital gelişmeleri değerlendirmek.

❚ Mola (15 dakika):

Sohbet veya kitap okuma.



2. Hafta (Gün 8-14)

❚ Sabah (45 dakika): Eğitim içerikleri ve dil öğrenimi uygulamaları.

❚ Mola (10 dakika): 20-20-20 kuralı uygulama.

❚ Akşam (1.5 saat): Aileyle dans etkinlikleri.



3. Hafta (Gün 15-21)

❚ Sabah (30 dakika): Kısa eğitici içerikler yada IQ ve EQ geliştirecek uygulamalarda vakit geçirmek.

❚ Akşam (1 saat): Hafif danslar ve kitap okuma.