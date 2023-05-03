Ergenlerin teknoloji bağımlılığının ardındaki o gerçek!

Sözlerine devam eden Elkin, şunları ekledi:

"Çocukların istenmeyen ve uygunsuz içeriklere maruz kalması; yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara yol açacak risk faktörleri ve diğer çocuklar hakkında nefret uyandıran materyaller üretmesi, yayımlaması veya dağıtması gibi risklerin göz önünde bulundurularak, çocukların çevrim içi ortamlarda güvende olmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılması çok önemlidir. Teknoloji bağımlılığı ile yalnızlık duygusu arasında güçlü bir ilişki var. Ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde; ailesi ile ilişkisi yetersiz olan, ailesi ile etkin zaman geçiremeyen, aile içinde iletişim ilgi ve sevgi yetersizliğinin olması, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanamaması ve aile içinde olan tutarsız davranışlar ergenin teknoloji kullanımına daha çok yönelmesine neden olan risk faktörlerinden sayılabilir."