Ergenlik çatışmasına çözümü uzmanı verdi! "Hissettirmeniz gereken şey..."

Körük, "Çocuklar daha çok somut şeyler üzerine düşünebilir ve hipotez kurabilir. Burada gözlenebilirlik ve ölçülebilirlik esastır. Ergenler ise düşünce hakkında düşünebilir ve en önemlisi soyut varsayımlar kurabilirler. Felsefeyi, soyut sanat akımlarını, soyut matematiksel kavramları ve benzerini anlamaya başlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Duygusal gelişim bağlamında ergenlik döneminin en önemli görevinin kimlik kazanımı olduğuna işaret eden Körük, "Ünlü gelişim kuramcılarından Erik Erikson, bu görevi kimlik bunalımı, kimlik kazanımı olarak isimlendirmiştir. Kimlik kazanımıyla ifade edilen şey ergenin ilişkisel kimliğini, cinsel kimliğini, ideolojik kimliğini, değerlerini, sosyal kimliğini, mesleki kimliğini düşünmesi ve araştırması, en sonunda ise bir sentez yapıp kendi yapısını ortaya çıkarabilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.