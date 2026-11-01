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Minika Çocuk'un yeni dizisi Mia & Codie ile kodlama dünyasını keşfet!

MinikaÇOCUK ekranlarının yeni dizisi Mia & Codie, minik izleyiciler için kodlama dünyasının kapılarını aralıyor! Teknoloji, keşif ve eğlenceyi bir araya getiren dizi, çocukları problem çözme, mantıksal düşünme ve farklı çözümler geliştirme konusunda teşvik ediyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 09:29 PAYLAŞ ABONE OL

Sekiz yaşındaki Mia, teknolojiye duyduğu ilgi ve merakıyla dikkat çeken, hayal gücü yüksek mi yüksek bir kız çocuğu. Kendi elleriyle tasarlayıp hayata geçirdiği biricik sevimli robotu Codie ise Mia'nın en yakın arkadaşı ve adeta küçük kardeşi gibi! Kafadar ikili, karşılarına çıkan sorunları çözmek ve yeni şeyler keşfetmek için kodlamanın sunduğu imkânlardan yararlanıyor. Mia'nın geliştirdiği kod blokları sayesinde farklı görevler üstlenen Codie, ekip arkadaşıyla her bölümde yeni bir durumla karşılaşıyor ve birlikte çözüm yolları arıyor. Mia ve Codie'nin keyifli dünyasında onları yalnızca teknoloji ve kodlama beklemiyor. İkilinin birbirinden farklı heyecanlarına, neşeli ve hareketli bir kuş olan Evu ile sevimli fil Velvet de eşlik ediyor.

Birlikte geçirdikleri zaman boyunca arkadaşlığın, dayanışmanın ve birlikte düşünmenin önemini keşfeden kahramanlar, her yeni deneyimden farklı şeyler öğreniyor. Mia & Codie, çocuklara kodlamanın yalnızca bilgisayarlarla ilgili olmadığını; düşünmek, denemek, sorunları farklı açılardan ele almak ve çözüm üretmekle de yakından ilişkili olduğunu eğlenceli bir anlatımla gösteriyor. Renkli karakterleri ve öğretici hikâyeleriyle dikkat çeken dizi, minik izleyicileri teknolojiyle tanıştırırken merak duygularını da destekliyor. MinikaÇOCUK ekranlarının yeni dizisi Mia & Codie, kasım ayı boyunca her gün 10.45 ve 17.45'te MinikaÇOCUK'ta!