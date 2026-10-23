Minika ile hafta sonu dopdolu!

DİNOSTER İLE DİNOZORLARI KORUMA GÖREVİ BAŞLIYOR!

Dinozorların hâlâ yaşadığı bir dünya, birbirinden cesur dört çocuk ve son teknolojiyle donatılmış araçlar… İşte karşınızda çocukları dinozorlar ve teknolojiyle dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkaran Dinoster! Dünya'ya paralel bir boyutta bulunan Dino Dünyası'nda geçen dizi, dinozorları korumak ve evreni ele geçirmeyi amaçlayan düşmana karşı mücadele etmek için bir araya gelen dört çocuğun maceralarını konu alıyor. Özel teknoloji kıyafetleri ve dönüşebilen araçlarıyla harekete geçen ekip, Dino Dünyası'nı korumak için birlikte mücadele ediyor. Maceraya ortak olmak için ekim ayı boyunca her gün 09.30 ve 18.30'da MinikaGO'ya davetlisin!