Minika ile hafta sonu dopdolu!

DİNOSTER İLE DİNOZORLARI KORUMA GÖREVİ BAŞLIYOR!
Dinozorların hâlâ yaşadığı bir dünya, birbirinden cesur dört çocuk ve son teknolojiyle donatılmış araçlar… İşte karşınızda çocukları dinozorlar ve teknolojiyle dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkaran Dinoster! Dünya'ya paralel bir boyutta bulunan Dino Dünyası'nda geçen dizi, dinozorları korumak ve evreni ele geçirmeyi amaçlayan düşmana karşı mücadele etmek için bir araya gelen dört çocuğun maceralarını konu alıyor. Özel teknoloji kıyafetleri ve dönüşebilen araçlarıyla harekete geçen ekip, Dino Dünyası'nı korumak için birlikte mücadele ediyor. Maceraya ortak olmak için ekim ayı boyunca her gün 09.30 ve 18.30'da MinikaGO'ya davetlisin!
JONNY JETBOY İLE SÜPER KAHRAMANLIK ZAMANI!
Süper güçler, yüksek teknoloji ve heyecan dolu görevler! Jonny Jetboy, süper kahraman bir ailenin en küçük üyesi Jonny'nin kahraman olmayı öğrenirken yaşadığı maceraları konu alıyor. Ailesiyle birlikte şehrini kötülere karşı korumaya çalışan Jonny, görevleri sırasında gücünü eğitmeyi, hızını doğru kullanmayı, sabırlı olmayı ve takım çalışmasının önemini keşfediyor. Her yeni görevde süper kahramanlık becerilerini geliştiren Jonny, ailesinin desteğiyle karşısına çıkan zorlukların üstesinden geliyor. Jonny'nin birbirinden heyecanlı süper kahramanlık yolculuğu ekim ayı boyunca her gün 15.30'da MinikaÇOCUK'ta!