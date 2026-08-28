Minika’da hafta sonu film kuşakları devam ediyor!

MinikaÇOCUK ve MinikaGO, cumartesi ve pazar günleri birbirinden eğlenceli yapımları çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Macera, eğlence ve kahkaha dolu filmler, hafta sonu boyunca Minika ekranlarında izleyicileri bekliyor.
MİinikaÇOCUK'TA HAFTA SONU EĞLENCESİ
MinikaÇOCUK'ta 29 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi ekranlara geliyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak için maceradan maceraya koşan İstanbul Muhafızları'nın yeni görevi, Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni korumak!
30 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da ise Robocar Poli: Çölde Kurtarma Macerası çocuklarla buluşuyor. Poli ve arkadaşları, çölde karşılaştıkları zorlu durumları çözmek ve yardıma ihtiyacı olanları kurtarmak için yine iş başında!
MinikaGO'DA HAFTA SONU DOPDOLU
MinikaGO'da 29 Ağustos Cumartesi günü saat 08.30'da Mechamato filmiyle eğlence başlıyor. Amato ve MechaBot'un dünyayı robot istilasından kurtarmak için çıktıkları heyecan dolu serüven izleyicileri bekliyor. Aynı günün akşamında saat 20.30'da ise Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, sevimli bir kaz ve iki ördek yavrusunun çıktığı komedi dolu yolculukla çocukları eğlenceli bir maceraya çıkarıyor.
30 Ağustos Pazar günü saat 08.30'da İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi ekranlara gelirken, akşam saat 20.30'da Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda ile heyecan devam ediyor. Film, önündeki engelleri aşarak amacına ulaşmaya çalışan bir gencin hikâyesini konu ediyor.
Hepsi ve daha fazlası, hafta sonu boyunca Minika ekranlarında çocukları bekliyor!