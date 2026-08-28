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Minika’da hafta sonu film kuşakları devam ediyor!

Hafta sonu eğlencesinin adresi Minika!

Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

MinikaÇOCUK ve MinikaGO, cumartesi ve pazar günleri birbirinden eğlenceli yapımları çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Macera, eğlence ve kahkaha dolu filmler, hafta sonu boyunca Minika ekranlarında izleyicileri bekliyor.



MİinikaÇOCUK'TA HAFTA SONU EĞLENCESİ

MinikaÇOCUK'ta 29 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi ekranlara geliyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak için maceradan maceraya koşan İstanbul Muhafızları'nın yeni görevi, Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni korumak!

30 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da ise Robocar Poli: Çölde Kurtarma Macerası çocuklarla buluşuyor. Poli ve arkadaşları, çölde karşılaştıkları zorlu durumları çözmek ve yardıma ihtiyacı olanları kurtarmak için yine iş başında!