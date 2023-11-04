Okullardaki yeni tehlike! Zorbalık kendini bu oyunla gösteriyor...



Peki, nedir bu oyun, nasıl oynanıyor? Muhtemelen bilmeyen azdır. Geçmiş kuşakların da karşılaştığı bir meydan okuma oyunu. Buna oyun demek de pek doğru değil aslında... Öğrenciler yuvarlak bir halka oluşturuyor, ortada bir masa ya da sıranın üzerine kalem ya da şişe gibi bir cisim konuluyor ve döndürülüyor. Karşılıklı gelen iki öğrenci, önce karşısındakine "Doğruluk mu cesaret mi?" diye soruyor. Eğer doğruluk cevabı gelirse, "Sınıftaki şu kişiden hoşlanıyor musun, ilk kiminle sevgili oldun, hayatındaki en kötü gün hangisiydi, matematik dersinde kopya çektin mi?" gibi sorular soruluyor. Eğer cesaret gelirse "Ağzına su al ve gidip şu öğretmenin yüzüne püskürt. Şu kişiye gidip onu sevdiğini söyle, A kişisini hemen gidip dudağından öpeceksin" gibi talimatlar veriyor. Üstelik bunları yapmama gibi şansınız yok. Yapmayanlara baskı uygulanıyor. Dalga geçerek, cesur olmamakla suçlanarak dışlanıyor. Hatta öğrencilerin arasında şiddet içeren kavgaların çıkmasına sebep oluyor. Diğer yandan ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yayılan bir dalga daha var. Çoğunlukla izledikleri sanal oyunlardan öğrendikleri bazı yöntemler ile daha güçsüz gördükleri öğrencilere baskı uygulamaya çalışıyorlar. "Bana şunu vermezsen, boğazını keserim! Seni kılıçla öldürürüm" gibi cümleler çok yaygın. Korkarak denilen her şeyi yapan küçük öğrenciler, büyük bir kokuya ve zorbalığa maruz kalıyor.