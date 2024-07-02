Psikolojinizi yerle bir ediyor! Sosyal medya kullanırken buna dikkat

ZARARLI MI YARARLI MI OLACAĞI KİŞİLERİN KULLANIM ŞEKLİNE BAĞLI OLUYOR Sosyal medyanın duygular üzerinde çok etkili olduğunu ve insanların bu mecralarda kendilerine rol modeller edindiğine dikkati çeken Abudaram, kişilerin sosyal medyada öğrenmek istedikleri ya da istemedikleri birçok bilgiye maruz kaldıklarını ve bunun sosyal medyanın hijyenik olmayan bir ortam olmasından kaynaklandığını söyledi. Abudaram, bu durumun ne kadar faydalı ya da zararlı olduğunun kişinin sosyal medyayı kullanma biçimine bağlı olduğunu anlatarak, "Sosyal medyada bilgiye ulaşabilmek güzel bir şey ama o bilgileri filtrelemek, temizlemek veya hangi bilgiyi doğru veya yanlış kabul ettiğiniz kilit noktadır. Dolayısıyla bu bilgiler arasında kaybolmak da mümkün, bu bilgileri bir kaynak olarak kullanıp kendinizi geliştirmek de. Kullanım şekli burada çok önemli." ifadelerini kullandı.

Instagram gibi platformlarda kişilerin arzu ettiği ve hayal ettiği hayatları görmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Abudaram, kişilerin sosyal medyada sadece sonuçları gördüğünü ve sonuca giden yoldaki zorlu süreçleri görmediği için yanıltıcı bir algıya sahip olduğunu söyledi. Abudaram, "Bir yandan 'Bunu istiyorum, demek ki mümkün çünkü birileri yaşıyor' diye düşünüyor, diğer yandan 'Ben niye yaşayamıyorum? Benim ne eksiğim var?' diyerek değersizlik ve yetersizlik duygularıyla yüzleşiyor. Bu duyguları örtmek için kendisini sosyal medyada olduğundan farklı gösteriyor. Bunun faturası ise kişinin kendisinden uzaklaşması oluyor. Kişi, sosyal medyada kendisini farklı lanse ettiği için, gerçek hayattaki sosyal ilişkilerinden izole oluyor." diye konuştu.