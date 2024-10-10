Siber zorbalıktan çocuklarınızı böyle koruyun!



Ailelerin çocukların kullandığı internet sitelerine önemle dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, daha sonra şunları söyledi:

"Ailenin çocuğun geri bildirimlerinde ona kızmayıp destekleyici bir şekilde yanında durması çok önemli. Çocuk hata yapabilir. Bizler de hata yapabiliyoruz fakat çocuklar için hata anında ailenin yanında duracağını bilmesi çok önemli. Ailenin çocuğun hangi internet sitelerini kullandığını bilmesi de oldukça önemli. Burada çocukların hangi siteleri ne kadar kullanacağını sınırlamak, bunları söylemek gerekiyor. Çocuklara kişisel verilerin nasıl kullanılacağını öğretmek, hangi fotoğrafların paylaşılıp paylaşılmayacağını anlatmak gerekiyor. Şuanda çoğu internet sitesinde ebeveyn kontrol araçları bulunuyor. Gündem olan sitelerde ise bu ebeveyn kontrol araçlarının olmaması nedeniyle bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ancak en önemlisi çocukların aileleriyle olan ilişkisi. Çocuk eğer ailesiyle sağlıklı bir ilişki kurduysa, sorun anında ailesine bilgi verebiliyorsa çocuk şüpheye düştüğü anda ailesinden yardım isteyecektir."