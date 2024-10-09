Sosyal medyanın karanlık yüzü! Çocukları koruyan yöntem: "Aile hareketi"

Roblox'a ağustos ayında çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması, Discord isimli anlık mesajlaşma platformuna da "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle erişimin engellenmesi kararlarının ardından gözler bu konuda ailelerin alabileceği önlemlere çevrildi.

Dijital platformlarla büyümeyen ailelerin kendi çocuklarına iyi bir dijital rehber olma konusunda yetersizlikler gösterdiğine işaret eden Armağan, "Sorunu, akıllı telefonları çocukların elinden almak da çözmüyor. Bu sefer, çocuklarına son model telefonlar alarak okullara yollayan velilerin 'mahalle baskısı' ortaya çıkıyor. Örneğin bir sınıfta elinden telefonu alınan öğrenciler, başka bir sınıfta telefonu olan öğrencilerin mahalle baskısına maruz kalabiliyor." dedi.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Armağan, Türkiye'de çocukların dijital bağımlılıkları konusunda en büyük görevin ailelere düştüğünü ancak şehirleşmeyle birlikte ailelerin ve çocukların sosyal-duygusal bağının giderek koptuğu bir sürecin yaşandığına dikkati çekti.

Son dönemde iki platforma erişimin engellenmesiyle sonuçlanan olayların, sosyal medyanın ve dijital bağımlılığın karanlık yüzünü ortaya çıkardığını belirten Armağan, burada ailelere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda sivil bir aile hareketine ihtiyacının olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada sosyolojik bir karar vermemiz gerekiyor. Nasıl ki kadın cinayetinde tüm toplum tepkisini gösteriyorsa, bir çocuk sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanıyorsa aynı şekilde tepki gösterilmeli. Bu nedenle Türkiye'nin dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımına ilişkin bir aile hareketine ihtiyacı var. Bu hareket ile çocuklara zararlı platformlar konusunda aileler, organize olup gerekli kurumlara şikayetlerini yapıp erişim engeli uygulamasını yaygınlaştırmalı. Sorun şu ki çoğu aile şikayet mekanizmalarını bile bilmiyor. Bu konularda ailelere yönelik sık sık bilgilendirme yapılmalı.

Avustralya'da 14-16 yaşlarındaki çocuklar için sosyal medya hesabı açmasını yasaklamak amacıyla yasa çıkarma hazırlığı sürüyor. Türkiye'de de bu çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor."