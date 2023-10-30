Tek çocuklar daha mı şımarık oluyor? Meğer ardında bilmediğimiz bir gerçek gizliymiş...

Tek çocuk sendromu teorisi, kardeşi olmayan bir çocuğun sosyal becerilerden yoksun olma, şımarık, yalnız veya bencil olma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor. Sıklıkla dile getirilen bu durumla ilişkili gerçekler ise bildiğimizden çok daha farklı.

Öncelikle tek çocuk olmanın, kişilik ve davranış özelliklerinde önemli ölçüde etkili bir sonuç olduğuna dair hiçbir güvenli kanıt bulunmuyor. Dolayısıyla mevcut araştırmalar ise tek çocuk sendromunun gerçek olmadığnı ortaya koyuyor.