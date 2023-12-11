2024’ün en şanssız burçları! Bu yıl da aşktan yana yüzleri gülmeyecek...

Aşk ve ilişkiler pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Fakat burçlarında bu duygu durumu üzerinde etkisi bulunabilir. İşte 2024 yılında aşktan yana yüzleri gülmeyecek olan burçlar…
BALIK BURCU (20 ŞUBAT - 20 MART)
Balık burcuna sahip kişiler, 2024 yılında önceki yıllarda arkalarında bıraktıkları romantik ilişkileriyle yüzleşmek durumunda kalabilirler.
Bu nedenle Balık burçları, Romantik ilişkileri gözlemleyip analiz ederek minumum düzeyde etkilenmeyi sağlayabilirler.
AKREP BURCU (22 EKİM - 22 KASIM)
Akrep burcuna sahip kişilerin; kararlı, güçlü ve tutkulu özellikleri bulunur. Her konuda olduğu gibi bu özelliklerini romantik ilişkilerde de sürdürürler.
2024 yılında yeni ilişkilere karşı açık olmayıp eski ilişkiye takılı kalabilirler.
Bu nedenle akrep burcu kişiler, eğer yeni bir ilişki niyetinde ise eski ilişkilerini takılı kalmayı bırakmayı deneyebilirler.
ASLAN BURCU (22 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)
Aslan burcu olan kişiler, özgüven ve gururlu yapılarıyla öne çıkarlar. Fakat 2024 yılı Aslan burçları için zorlayıcı bir yıl olabilir.
İlişkileri gergin bir hal alabilir ve mesleki açıdan bazı sıkıntılarla karşılaşabilirler.
Bu süreçte Aslan burçları, alçakgönüllü davranarak zorlukların üstesinden gelebilirler.