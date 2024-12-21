2025 yılında nikah masasına oturacak 5 burç

2024 yılını uğurlamaya sayılı günler kala yeni yıl için yeni planlar da yapılmaya başlandı… Umutlar, beklentiler, yeni heyecanlar derken peki 2025 yılında burcunuzu ne bekliyor? Merak edenler için 2025 yılında evlilik kapılarını ardına kadar aralayan burçları yazdık. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.12.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:17 PAYLAŞ ABONE OL

Astrolojik hareketler, 2025 yılında bazı burçlar için evlilik kapılarının ardına kadar açılacağını gösteriyor. İşte yeni yılda evlenme ihtimali olan o burçlar.





BOĞA

2025'in en şanslı burçlarından biri olan Boğa, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıracak. Venüs'ün etkisiyle romantizmin doruklarında olacak Boğa burçları, ev dekorasyonuna özel önem verecek. Yeni evlerini lüks ve konforu bir arada sunan parçalarla donatacaklar.