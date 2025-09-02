5 aylık zorlu sınav dönemi başladı! Satürn Retrosu hangi burçları ağlatacak, hangilerini taçlandıracak?

Zamanın, disiplinin, sorumlulukların ve sonuçların gezegeni olarak bilinen Satürn, bugün Balık burcunda son retrosuna başladı. Yaklaşık 29,5 yıllık döngüsünün bu son geri hareketi, 14 Şubat 2026'ya kadar sürecek. Önümüzdeki beş aylık süreç, tüm burçlar için önemli etkiler barındırsa da özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarında Güneş, Ay ya da Yükselen konumları olan kişiler için kritik gelişmelere işaret ediyor.

Astrolojide "Büyük Kötücül" olarak adlandırılan Satürn, hayatımıza dersler getiren, sınavlarla olgunlaştıran gezegen olarak bilinir. Sert bir öğretmeni veya disiplinli bir patronu andıran bu enerji, sabır ve çalışkanlığı ödüllendirirken, temeli sağlam olmayan yapıların çökmesine de neden olabilir.

Satürn Retrosu, kişisel hayatlarımızda olduğu kadar kolektif düzeyde de önemli kırılmalar yaratabilir. Çünkü Zodyak'ın son burcu olan Balık'ta gerçekleşen bu döngü, tıpkı bireysel Satürn dönüşlerinde olduğu gibi, geçmişin muhasebesini yapma ve geleceği yeniden inşa etme süreci sunuyor. Balık'ın duygu yüklü, sınır tanımaz doğası ile Satürn'ün disiplinli yapısı arasındaki zıtlık, özellikle esnek olmayan veya sağlam temellere dayanmayan ilişkilerde, işlerde ve düzenlerde büyük değişimlere yol açabilir.

Astrologlara göre bu retro, 29,5 yıl önce başlatılan konuların tamamlanmasını veya sonuçlanmasını gündeme getirebilir. Aynı şekilde 7, 14 ya da 21 yıl önce atılan adımların da etkileri bugünlerde yeniden önümüze gelebilir. Eğer uzun süredir emek verilen bir hedef varsa, karşılığı alınabilir. Ancak memnuniyetsizlik duyulan iş, ilişki ya da yaşam düzenleri varsa, bunları dönüştürmek için güçlü bir motivasyon doğabilir.