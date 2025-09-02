Haberler Roza Haberleri Astroloji Haberleri 5 aylık zorlu sınav dönemi başladı! Satürn Retrosu hangi burçları ağlatacak, hangilerini taçlandıracak?

Gökyüzünde tarihi bir dönemeç başladı! Zamanın ve kaderin gezegeni Satürn, Balık burcundaki son retrosuna girerek önümüzdeki 5 ay boyunca hepimizin hayatını kökünden etkileyecek. İkili ilişkilerden kariyere, maddi konulardan aile bağlarına kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarını büyük sınavlar bekliyor. Peki sizin burcunuz bu süreçten nasıl etkilenecek?

Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:43
Zamanın, disiplinin, sorumlulukların ve sonuçların gezegeni olarak bilinen Satürn, bugün Balık burcunda son retrosuna başladı. Yaklaşık 29,5 yıllık döngüsünün bu son geri hareketi, 14 Şubat 2026'ya kadar sürecek. Önümüzdeki beş aylık süreç, tüm burçlar için önemli etkiler barındırsa da özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarında Güneş, Ay ya da Yükselen konumları olan kişiler için kritik gelişmelere işaret ediyor.

Astrolojide "Büyük Kötücül" olarak adlandırılan Satürn, hayatımıza dersler getiren, sınavlarla olgunlaştıran gezegen olarak bilinir. Sert bir öğretmeni veya disiplinli bir patronu andıran bu enerji, sabır ve çalışkanlığı ödüllendirirken, temeli sağlam olmayan yapıların çökmesine de neden olabilir.

Satürn Retrosu, kişisel hayatlarımızda olduğu kadar kolektif düzeyde de önemli kırılmalar yaratabilir. Çünkü Zodyak'ın son burcu olan Balık'ta gerçekleşen bu döngü, tıpkı bireysel Satürn dönüşlerinde olduğu gibi, geçmişin muhasebesini yapma ve geleceği yeniden inşa etme süreci sunuyor. Balık'ın duygu yüklü, sınır tanımaz doğası ile Satürn'ün disiplinli yapısı arasındaki zıtlık, özellikle esnek olmayan veya sağlam temellere dayanmayan ilişkilerde, işlerde ve düzenlerde büyük değişimlere yol açabilir.

Astrologlara göre bu retro, 29,5 yıl önce başlatılan konuların tamamlanmasını veya sonuçlanmasını gündeme getirebilir. Aynı şekilde 7, 14 ya da 21 yıl önce atılan adımların da etkileri bugünlerde yeniden önümüze gelebilir. Eğer uzun süredir emek verilen bir hedef varsa, karşılığı alınabilir. Ancak memnuniyetsizlik duyulan iş, ilişki ya da yaşam düzenleri varsa, bunları dönüştürmek için güçlü bir motivasyon doğabilir.

BURÇLARA GÖRE SATÜRN RETROSUNUN ETKİLERİ

  • Koç (21 Mart – 20 Nisan)
    Satürn, geçmişle yüzleşmenizi istiyor. Tamamlanmamış işlere, kapanmamış defterlere yeniden bakabilirsiniz. Hayatınızdan neyi bırakmanız gerektiğine karar verdiğinizde büyük bir özgürleşme yaşayabilirsiniz.
  • Boğa (21 Nisan – 21 Mayıs)
    Son yıllarda hayalini kurduğunuz gelecek planlarının değiştiğini fark edebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden bazı kopuşlar olabilir. Bu süreçte kimin gerçekten yanınızda olduğunu görmek, ilerisi için çok değerli olacak.

  • İkizler (22 Mayıs – 21 Haziran)
    Kariyerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. İş yükünüz artarken, uzun vadeli hedeflerinizi netleştirme zamanı geliyor. Sabır ve disiplinle çalışırsanız, kalıcı başarılar elde edebilirsiniz.
  • Yengeç (22 Haziran – 23 Temmuz)
    Kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz alanlarda özgürlük arayışı öne çıkıyor. Eğitim, seyahat veya hukukla ilgili konular ön plana çıkabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerde bazı engeller çıksa da kalıcı çözümler üretebilirsiniz.
  • Aslan (24 Temmuz – 23 Ağustos)
    İlişkilerde ve ortaklıklarda büyük kararlar gündeme geliyor. Borçlar, miras veya uzun vadeli yatırımlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bu süreç, ya bağları kuvvetlendirir ya da sizi radikal bir şekilde kopmaya yöneltir.
  • Başak (24 Ağustos – 23 Eylül)
    İkili ilişkileriniz Satürn'ün testinden geçiyor. Sağlam temellere dayanan birliktelikler güçlenirken, sorunlu olanlar son bulabilir. Bağlılık, saygı ve karşılıklı sorumluluk en önemli konular haline geliyor.

  • Terazi (24 Eylül – 23 Ekim)
    Günlük düzeninizi ve iş hayatınızı yeniden yapılandırma zamanı. Sağlığınıza da daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Ne kadar sistemli ve planlı olursanız, o kadar kazançlı çıkarsınız.
  • Akrep (24 Ekim – 22 Kasım)
    Aşk hayatınız ve yaratıcılığınız sınanıyor. Hobilerinize veya kişisel projelerinize yoğun emek verdiğinizde başarı elde edebilirsiniz. Ancak aceleci davranmak yerine uzun vadeli düşünmek size avantaj sağlayacak.
  • Yay (23 Kasım – 21 Aralık)
    Eviniz ve ailenizle ilgili büyük kararlar sizi bekliyor. Taşınma, ev alımı ya da aile içindeki bazı konuları netleştirme sürecine girebilirsiniz. Kaçındığınız sorunlarla yüzleşmek huzuru getirecek.
  • Oğlak (22 Aralık – 20 Ocak)
    İletişim ve teknoloji alanında yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğitim veya kısa yolculuklarla ilgili fırsatlar doğabilir, fakat fikir ayrılıkları da gündeme gelebilir. Kendi görüşünüzü savunurken karşı tarafı dinlemeyi unutmayın.

  • Kova (21 Ocak – 19 Şubat)
    Maddi konular ve öz değer duygunuz ön planda olacak. Parayı yönetme biçiminiz değişebilir. Sabırlı davranırsanız hem ekonomik hem de manevi anlamda daha sağlam bir temel kurabilirsiniz.
  • Balık (20 Şubat – 20 Mart)
    Satürn'ün etkisini en yoğun hisseden sizsiniz. Hayatınızı sadeleştirmek, önceliklerinizi belirlemek ve sizi yoran yüklerden kurtulmak için doğru zaman. Yaratıcılığınızı disipline ettiğinizde büyük başarılar elde edebilirsiniz.