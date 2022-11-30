Ağlayarak her istediğini yaptıran en toksik burçlar! Özellikle bu 3 burç…

KOÇ BURCU Cesur, küstah ve keyifli, bir Koç burcunun yanındayken bol bol eğlenebilirsiniz. Ancak, bu burçlar ortamda bir rekabet algılarsa tüm eğlenceyi bozabilir. Koç, yaptıkları her şeyde en iyi olmaktan gurur duyar. Mars tarafından yönetilen bu alıngan ateş burcu, sert konuşmada usta olsa da, ancak konu özür dilemeye geldiğinde oldukça yavaştır.

Arkadaşlarından, sevgililerinden ve aile üyelerinden sonsuz hayranlık beklerler. Hangi durumda olurlarsa olsunlar, Koç tüm gözlerin üzerlerinde olmasını ister. Ve eğer bir grup içindeki konumları konusunda kendilerini güvensiz hissederlerse, güç dengesini kendi lehlerine çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Her istediklerini yaptırmak için yapmayacakları şey yoktur.