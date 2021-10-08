Astrolog Eğitmen Nalan Demircioğlu anlattı! 11-17 Ekim haftası burç yorumları: Aşk ve paraya dikkat!

Gerek ilişki, gerekse maddi sıkıntılarımıza çözüm bulmak için güzel zamanlardayız. Birkaç gün, özellikle otorite konumundaki insanlarla iyi ilişkiler kurabiliriz. Haritalarında hava burçları olan kişiler, bu fırsatları kendilerine çekme konusunda şanslı olacaklar…



KOÇ BURCU: Güneş sizin evlilik ve ortaklık evinizde hareket ediyor. Bir süredir sınavdan geçen ilişkinizi yapılandırabilirsiniz. Ortaklı işlerinizden olumlu etkiler alacaksınız. Bir şeyleri olması için sürekli zorlamak size fayda getirmeyecektir. İş ortaklıklarında ve ikili ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Başarma hırsıyla etik ve ahlaki değerlerden uzaklaşabilirsiniz ancak bu tür yaklaşımlar size olumsuz olarak dönebilir. Bu dönemde uyumlu hareket etme konusunda zorlanabilirsiniz.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla daha uyumlu bir ilişki halinde olabilirsiniz. Yeni iş başvurusunda bulunduysanız olumlu dönüşler alabilirsiniz. Bu uzlaşmayı ve olumlu bakış açınızı devam ettirmeniz son derece önemli. Bu hafta birlikte çalıştığınız kişilerle manipülatif ilişkiler içinde olabilirsiniz. Yurt dışı seyahatlerinizde, eğitim ve akademik alanlarda sorunlar yaşamanız mümkün olabilir. Mümkünse seyahatlerinizi bir süre erteleyin. Sakin ve sağduyulu hareket etmek çok önemli. Bol bol dinlenmeli ve enerjinizi dengelemesiniz.

İKİZLER: Çocuklarınız ve partnerinizle vakit geçirme, hayattan keyif alma gibi iyi duygular içinde olacaksınız. Çocuklarınıza ya da sevdiğiniz kişiye karşı, onların üzerinde güçle baskı kurmaya çalışabilirsiniz. Zaman risk alma zamanı değil. Harcamalar konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde borç almayın ve borç vermeyin.

YENGEÇ: Bu dönem 8. Evinizde Jüpiter'e yapacağı olumlu acı nedeniyle, ailenizle özellikle babanızla ilgili sorunları düzeltme işine girişebilirsiniz. Babanızdan finansal anlamda destek görebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Duygusal olarak kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bu uyum ve uzlaşma halini devam ettirmek çok önemli. Sert ve fevri çıkışlardan uzak durmalısınız. Patronunuz ve özellikle babanızla güç çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Özellikle kredi kartı harcamalarına dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Ego savaşları ve kavga enerjileri altındasınız. Özellikle işin içine ailelerin karışması işi daha da zorlayabilir. Uyumlu hareket etmekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: Ortaklı işlerinizde, ticari anlaşma ve sözleşmelerde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her şartta iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabilecek bir haftadasınız. Özellikle kardeş ve komşularınızla iletişim halindeyken çok dikkatli olmalısınız. Zorlayıcı sözlerden uzak durmalısınız. Pazar gününden itibaren hızlı çıkışlar, başınızı belaya sokabilir aman dikkat diyelim.

BAŞAK: Güneş ikinci evinizden hareket edecek ve altıncı evinize doğru hareket edecek. Yanınızda çalışan aslarınızla uyum içinde çalışabilir, onlardan destek görebilirsiniz. Diyet, sağlıklı beslenme gibi konulara bu hafta giriş yapabilirsiniz. Bitiremediğiniz plan ve projelere ağırlık vererek onları bitirebilirsiniz. Aşırıya kaçan takıntılardan uzak durmalısınız. Güç mücadeleleri gündeme gelebilir. Bu tür baskılardan uzak durmanız gerekir aksi taktirde ayrılıklar, kopmalar gündeme gelebilir.

TERAZİ: Teraziler için havada aşk kokusu var. Partneri olmayan teraziler için aşk kapıyı çalabilir. Hayata her zamankinden daha keyifli yaklaşabileceğiniz birkaç gün, fiziksel değişime de gidebilirsiniz.

AKREP: Bu haftayı plan ve program yapmak için değerlendirebilirsiniz. İç sesinize kulak verin. Rüyalarınız mesajlı olabilir. İç sesinize de kulak verebilirsiniz. Ailenizle ilişkinizi düzeltmek için bu birkaç günü kullanabilirsiniz. Babanızla ilgili sağlık sorunları gündeme gelebilir. Stres ve karmaşa nedeniyle kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Dinlenmeye zaman ayırmalısınız.

YAY: Barış ve uyumu yeniden yakalamak için güzel zaman. Kendinizi şanslı hissettiğiniz birkaç gün içindesiniz. Romantik ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Plüton karesi, sizin para evinizi etkileyecek. Gelir gider dengenizi sabitlemekte zorlanabilirsiniz.

OĞLAK: Güneş 10. Evinizden hareket ediyor. Kariyerinizde kazanç artışı gündeme gelebilir. Patron ya da müdürlerinizle ilişkilerinizde uyumlu hareket edebilir, onlardan destek görebilirsiniz. Annenizden kariyer ya da finansal konularda destek görebilirsiniz. Harcamalarınızda aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. Fevri çıkışlardan uzak durmalısınız skandallar nedeniyle statü kaybına karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA: Yabancılarla yaptığınız işlerde, yurt dışı seyahatlerinde destekleyici enerjiler hakim. Plüton karesi 12. Evinizi etkileyecek. Yurt dışı seyahat planınız varsa her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığınızdan emin olun. Belki de her zamankinden daha fazla çalışmanız gerekebilir. Kendinizi iyi ifade edin ve karşınızdakini iyi anlayın.

BALIK: Harcamalarınızda abartıya kaçmayın, gelir gider dengenizi korumaya özen gösterin. Sezgileriniz ve hayal gücünüz çok yüksek. Kendinizi ilahi bir güç tarafından korunduğunuzu hissedebilirsiniz. Dua ve meditasyon sizi her anlamda rahatlatacaktır. Güçlü ve etkin insanlarla, arzu ettiğiniz hedefleri gerçekleştirebilirsiniz.