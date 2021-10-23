Astrolog Nalan Değirmencioğlu anlattı: Hafta sonuna dikkat! Hayal kırıklıkları kapıda

Tüm burçlar için bir hayal kırıklığı görünümü söz konusu. Fakat bu konuda doğru olan, beklentilerinizi doğru değerlendirmek olacaktır. Eş, patron, aile veya arkadaşlık ilişkilerinde yaşayacağınız hayal kırıklıklarını, gerçekçi bir bakış açısında kalarak engelleyebilirsiniz. İşte bu haftanın görünümleri…

Koç Burcu:



Yabancılarla yapılan işlerde, hukuksal alanlarda, yurtdışı seyahatlerinde ve akademik hayatınızda ortaya çıkan hayal kırıkları olabilir. Yeni tanıştığınız insanlara güvenmemeniz önemli. Fedakarlık teması öne çıkarak, kurban rolüne düşebilirsiniz. Eğitim hayatındakiler için, zorlu bir sınav olabilir. Gizli düşmanlar konusunda objektif olmalısınız. Güneş – Satürn dik açısı, harcamalar ve borçlar arasında dengeyi kuramamak, endişelenmenize neden olabilir.

Boğa Burcu:



Gelirler konusunda yanıltıcı etkiler mevcut. Lüks harcamalar nedeniyle sıkıntıya düşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla parasal ilişkiye girmemeye dikkat edin. Bu hafta spiritüel konulara ilginiz artabilir. Güneş – Satürn dik açısı, evliliğiniz ve kariyeriniz konusunda yetersiz hissedebilirsiniz. Bu durum kendinize ve yeteneklerinize olan güveninizi kaybedebilir, öfkeli bir tavır sergileyebilirsiniz.

İkizler Burcu:

Evlilik ve ortaklık konularına hayal kırıklığı yaşayabilir, beklentilerinizin karşılanmadığını düşünebilirsiniz. İlişkinizde fazla fedakarlık yapmanız ve gelecek planlarınızda eşinizden yapamayacağı şeyler isteyebilirsiniz. Eşinizin ailesi veya kariyeriyle ilgili sorunlara karşı dikkatli olun. Tüm bu etkilerin geçici olduğunun farkında olun. Güneş Satürn dik açısı, ayrıntı ve detay içinde boğularak iş yaşamınızda eleştirel bir tutum takınabilirsiniz. Bu nedenle karamsar, depresif ve sağlıksız hissedebilirsiniz. Sağlık konusunda dikkatli olun.

Yengeç Burcu:

Bir takım sorunlar ve yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşünmek, sizi sinirli hale getirebilir. Hafta ortasında depresif ve takıntılı olabilirsiniz. Odaklanmakta ve verimli iş çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Sağlık konusunda takıntılarla karşılaşabilirsiniz. Riskli yatırımlar için doğru zaman değil.

Aslan Burcu:

Flörtlerle ilgili hayal kırıkları ortaya çıkabilir. Aşk hayatınız, eğlence veya çocuklarınız için yaptığınız harcamalar finansal dengenizi bozabilir. Tutkulu bir aşk hikayesi gündeme gelebilir, ancak gerçekçi olmadığınız için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yanılgı ve aldanma nedeniyle para kayıpları ortaya çıkabilir. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarabilecek işlerle uğraşıyorsanız, verimli işler ortaya çıkarabilirsiniz. Ailenizden eleştiri almak, yetersiz hissetmenize neden olabilir. Ev almak, satmak gibi girişimler için uygun bir zaman değil.

Başak Burcu:

Aile, ebeveyn veya ev alanında yaşayabileceğiniz, ilgi ve sevgi yetersizliği konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ev ile ilgili yapılacak değişiklikler gündeme gelebilir, estetik dokunuşlar için harcama dengenizi bozmadığınızdan emin olmanız gerekir. Eşiniz ve aileniz arasında kalabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Güneş – Satürn dik açısında, aileniz, çocuklarınız veya aşk hayatınızda fazla eleştirel bir tutum ortaya çıkabilir. Hafta sonu, kısa seyahatler ve anlaşmalarla ilgili sorun çıkarabilir. Yaratıcı fikirler için uygun bir zaman dilimi.

Terazi Burcu:

Komşular, yakın çevre ve kardeşlerle ilgili beklentinizin karşılanmaması nedeniyle hayal kırıklığı ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılma konuları, öne çıkıyor. Eğitim konularında zihniniz dağınık olabilir. Odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Yoga veya meditasyon denemeleri yapabilirsiniz. Ticari konularda anlaşma ve sözleşme yapmak için uygun bir zaman aralığı değil. Güneş – Satürn dik açısı, finansal olarak zorluklar getirebilir. Ailenizden finansal destek alamayabilir, sorumluluğu siz üstlenebilirsiniz. Sorumluluk alırsanız, finansal konularda yaratıcı fikirler ortaya çıkarabilirsiniz.

Akrep Burcu:

Finansal konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Aldanmalar ortaya çıkabilir. Lüks alışveriş fazla para harcayabilirsiniz. Çocuklarınız veya partnerinizden yeterince ilgi görmediğinizi düşünerek hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hafta gerçekçi olmayan bir aşka kapılabilirsiniz. Para kayıpları yaşamamak için spekülatif yatırımlarından uzak durun. Güneş ve Satürn dik açısı nedeniyle yetersizlik hissi çıkabileceği için depresif hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınız ağır gelebilir. Zihinsel baskıyı azaltmak için kontrolü bırakabilirsiniz. Olumluya odaklanarak yaşamınızı yeniden kuracak güce sahip olabilirsiniz.

Yay Burcu:

Haftaya kendiniz ve dış görünüşünüz ile ilgili kafa karışıklıkları yaşayarak başlayabilirsiniz. Ailenizle aranızdaki beklentilerini karşılanmadığını düşünerek hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yeni bir ev almak veya dekorasyon nedeniyle aşırı harcamalar yapabilirsiniz. Evle ilgili konular yanıltıcı olacağı için tamirat konularını erteleyebilirsiniz. Kendi dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda engellendiğinizi düşünerek yetersiz hissedebilirsiniz. Kendinizden ve yeteneklerinizden şüpheye düşerek karamsar hissetmemek için yoga veya meditasyon yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu:

Dışarıda önemli işler yapmak istemeyeceğiniz, kendinizi halsiz bulacağınız bir hafta olabilir. Gizli düşmanlara karşı hazırlıklı olun. Odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Her zamankinden fazla fedakar olabilir, çevreniz tarafından suiistimal edilebilirsiniz. İletişim konusunda yanlış anlaşılmalara müsait olabilirsiniz. Güneş – Satürn dik açısı, maddi konularda şansınıza güvenmekte zorlanabilirsiniz. Prim veya zam beklentileriniz karşılanmayabilir. Finansal konular nedeniyle sosyalleşmekten uzaklaşabilirsiniz. Bu enerjiyi, yatırım planları yapmak için kullanabilirsiniz.

Kova Burcu:

Sosyal çevre ile ilgili aldatıcı durumlar ortaya çıkabilir. Arkadaşlıklarınız konusunda beklentiniz karşılanmayabilir. Para konularında arkadaşlarınız arasında aldanmalar oluşabilir. Hayattan beklentileriniz fazla yükselebilir, bu nedenle dengeniz bozulabilir. Güneş – Satürn dik açısı, kariyer ile ilgili sorumlulukları artırabilir. Onlar tarafından eleştirildiğinizi düşünerek, yetersizlik hissi yaşayabilirsiniz. Annenizle ilgili sorumluluk almanı gerekebilir. Sağlam bir kariyer planı yapabilirsiniz.

Balık Burcu:

Kariyer ve gelecek hedefleri ile ilgili hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu etkinin geçici olduğunu unutmayın. Dış görünüş ile ilgili sorunlar yaşayabilir, yanıltıcı şekilde eleştirel olabilirsiniz. Yetenekleriniz konusunda emin olamayabilirsiniz. Patron, anne gibi otorite figürlerinden yeterince destek göremediğinizi düşünerek yanılgıya düşebilirsiniz. Sanatsal konularda kariyer sahibi olan balıklar için, son derece verimli bir hafta. Güneş – Satürn dik açısı, fazla çalıştığınızı ama karşılığını alamadığınızı düşünmenize neden olabilir.