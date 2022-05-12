Astrologlar açıkladı: işte en zeki 2 burç!

Zeka dediğimizde akla tek tip bir zeka gelmemeli. Akademik alanda önem kazanan zekanın yanında sosyal ortamlarda da öne çıkmamızı sağlayan duygusal zeka gibi birçok zeka çeşidi bulunuyor. Ancak genel değerlendirmeler sonucu astrologlar, en zeki 2 burç olarak şunları belirledi…

EN ZEKİ BURÇLAR

KOVA (20 Ocak – 19 Şubat)

Kova burcu aklın temsilcisidir. Bu nedenle astrologlar tarafından da en zeki burç kabul edilir. Yöneticisi Uranüs olan kova burcu, yeniliği, yaratıcılığı ve yaygın bilinci temsil eder. Hava burçlarından biri olan kova, gerçekleri kolayca algılamakla kalmaz aynı zamanda onları analiz eder, derinlemesine anlar ve üzerine yeni bilgiler koyarak yeni bir anlam inşa eder. Vizyonları çok geniş olan kova burçları, başkalarının göremediği fırsatlar çok daha önceden sezebilir, hangi işte ne gibi bir potansiyel olduğunu kolayca anlayabilir. Aynı zamanda parlak fikirlere sahip olan kovalar, bu fikirlerinin kenara atılmasına tahammül edemeyeceği gibi onları hayata geçirecek kadar cesurdur.

Ancak diğer insanlardan daha üstün olduklarını düşünme eğilimde olan bu burç, daha az zeki gördükleri kişileri de görmezden gelme eğilimindedir. Bu nedenle etrafındakiler tarafından da kibirli olarak görülürler. Kova burçları unutmamalıdır ki herkesin birbirinden öğreneceği bir şeyler mutlaka vardır.