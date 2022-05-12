Astrologlar açıkladı: işte en zeki 2 burç!

Zeka dediğimizde akla tek tip bir zeka gelmemeli. Akademik alanda önem kazanan zekanın yanında sosyal ortamlarda da öne çıkmamızı sağlayan duygusal zeka gibi birçok zeka çeşidi bulunuyor. Ancak genel değerlendirmeler sonucu astrologlar, en zeki 2 burç olarak şunları belirledi…
EN ZEKİ BURÇLAR
KOVA (20 Ocak – 19 Şubat)
Kova burcu aklın temsilcisidir. Bu nedenle astrologlar tarafından da en zeki burç kabul edilir. Yöneticisi Uranüs olan kova burcu, yeniliği, yaratıcılığı ve yaygın bilinci temsil eder. Hava burçlarından biri olan kova, gerçekleri kolayca algılamakla kalmaz aynı zamanda onları analiz eder, derinlemesine anlar ve üzerine yeni bilgiler koyarak yeni bir anlam inşa eder. Vizyonları çok geniş olan kova burçları, başkalarının göremediği fırsatlar çok daha önceden sezebilir, hangi işte ne gibi bir potansiyel olduğunu kolayca anlayabilir. Aynı zamanda parlak fikirlere sahip olan kovalar, bu fikirlerinin kenara atılmasına tahammül edemeyeceği gibi onları hayata geçirecek kadar cesurdur.
Ancak diğer insanlardan daha üstün olduklarını düşünme eğilimde olan bu burç, daha az zeki gördükleri kişileri de görmezden gelme eğilimindedir. Bu nedenle etrafındakiler tarafından da kibirli olarak görülürler. Kova burçları unutmamalıdır ki herkesin birbirinden öğreneceği bir şeyler mutlaka vardır.
BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül)
Merkür tarafından yönetilen başak burcu, pratik zekasıyla ön plana çıkar. Çalışkan, disiplinli, güvenilir ve mükemmeliyetçi başak burçları başkalarına tavsiye vermede de oldukça başarılıdır. Her şeyi kendi başlarına öğrenip tüm gizemleri de aynı şekilde kendileri çözmeyi seven başar burçları, pek çok alanda fazlasıyla başarılı olurlar.
Bazen çok titiz gibi görünseler ve bu çevrelerindeki kişileri yoruyor olsa da bir iş için güvenebileceğiniz tek burçtur. Tüm detayları tek tek inceler ve tüm konuya hakim olmak isterler. Bu da onları giriştikleri her işte başarılı yapar. Entelektüel bilgilerini pratik zekasıyla birleştirerek her işin altından kolaylıkla kalkarlar.
BURÇLARIN BAŞARILI OLDUĞU ZEKA TÜRLERİ
KOÇ BURCU (21 Mart – 19 Nisan)
Hayır cevabını asla kabul etmeyen koç burçları, kafaya koydukları her şeyi yaparlarken biraz saldırgan bir tavır sergileyebilirler. Asla pes etmedikleri için mükemmel bir ekip arkadaşıdır.
BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)
Ayrıntılara dikkat etmede oldukça iyi olan boğalar, en ufak eksiklikleri bile anında tespit edebilirler. Bu anlamda zekalarını kullanmayı bilen boğa burçları, en karmaşık durumlarda bile sakin kalmayı başarırlar.
İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 21 Haziran)
Aynı anda birden fazla işi başarıyla yürütebilen ikizler burcu, pratik zekasıyla öne çıkmaktadır. Hızlı ve pratik çözümleri sayesinde çevrelerindekilerin de takdirini toplayan bu burç, hızlı öğrenme kabiliyetine de sahiptir.
YENGEÇ BURCU (22 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal zekası en yüksek burçlardan biri olan yengeç burcu, doğuştan empati ve anlayış konusunda çok başarılıdır. Çevresindekileri çok iyi anlayan ve analiz eden yengeçlerin sezgileri de oldukça kuvvetlidir.
ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Doğal bir lider olan aslan burcunun sosyal zekası oldukça yüksektir. Tam bir patron ruhu taşırlar, ekibin bir parçası olarak değil de lideri olarak daha verimli olurlar.
TERAZİ BURCU (23 Eylül – 23 Ekim)
Entelektüel zekasıyla öne çıkan terazi burçları, çevrelerindeki dengeyi koruma konusunda da oldukça başarılıdır. Tarafsız bir gözle değerlendirilmesi gereken her konuyu güvenle teslim edebileceğiniz teraziler, hem duygusal hem de çalışkandır.
AKREP BURCU (24 Ekim – 21 Kasım)
Akrep burçlarının zekası da duyguları gibi derinlerde saklıdır. Bu burcun ne kadar zeki olduğunu anlamak için onları yakından tanımak gerekir. İçten gelen doğal merakları nedeniyle her konuda bilgi olmayı isteyen bir yapıları vardır ve bir işi yaptıkları zaman kendilerini tamamen ortaya koyarlar.
YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık)
Akademik kariyer konusunda oldukça başarılı olan yay burçları, her konuda detaylı bilgi edinme isteğindelerdir. İyi liderlik yapabilme özelliğine sahip yaylar, ekipteki diğer kişileri yönetmede de çok başarılıdır.
OĞLAK BURCU (22 Aralık – 19 Ocak)
Başarı odaklı oğlak burçları, ortak bir iş yapmak için seçebileceğiniz en ideal burçtur. İlgilerini çeken belirli konularla yoğunlaşır ve o konudaki her ayrıntıyı öğrenmeye çalışırlar. İnatçı olmaları sayesinde istedikleri her işi mutlaka başarırlar.
BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart)
Duygusal zeka konusunda bir diğer başarılı burç olan balık, konu yaratıcılık olduğunda listenin başlarında yer alır. Başarılı bir sanatçı olarak doğan balıklar, insanların derinlerde sakladığı özelliklerini de kolayca görebilir.