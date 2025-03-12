Bebeğinizin doğum ayı neden sizi seçtiğini gösteriyor! Astrologlardan inanılmaz açıklama: "Ders mi verecek yoksa ilham mı?"

Her çocuğun doğumu, ebeveyniyle arasındaki ruhsal bağlantının bir parçasıdır. Astrolojiye göre çocuğunuzun doğum anı tesadüfi değil, bilinçli bir seçimdir! Bebeğinizin doğum ayı, sizin hayatınıza ne gibi dersler getireceğini ve hangi enerjileri taşıdığını açıklıyor. Sizi zorlayacak mı, ilham mı verecek? Geçmiş travmalarınızı şifalandırmanıza mı yardımcı olacak? İşte doğum ayına göre çocuğunuzun ruhsal misyonu...