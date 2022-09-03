Bir türlü beladan çıkamayan 4 burç!

Kendilerini göstermekte oldukça başarılı Oğlak burcu bir şeyi yapmak istediğinde devreye kendi iradeleri girer. Çünkü maalesef bu burcun şansı pek de açık değildir. Oğlak burcu Satürn gezegeni tarafından yönetilir bu nedenle bilgi onlar için her şeyin üstündedir. Eğer çevrenizdeki Oğlak burçları başarılıysa bilin ki bu onların şansının yaver gitmesinden değil aralıksız çalışmalarındandır.

AKREP BURCU Listenin sonunda yer alan ama yine de şanssız olarak bilinen Akrep burçları çevrelerindeki her şeyi kişisel olarak algılama niyetindedir. Bu burcun şanssız gruptan sayılmasının asıl nedeni çevrelerinde olan her şeye karşı aşırı duyarlı olup kendilerini şanssız yorumlamalarıdır.