Bu 3 burç isteklerini elde etmede uzman! Her konuda çok netler...

Farrar, genel olarak, su grubu burçlarının duygularıyla çok temas halinde olduğunu söylüyor. Bu nedenle başkalarının nasıl hissettiğini anlamaları ve bunu kendi avantajlarına kullanabilmeleri daha kolaydır. Hava burçları ise çok meraklı ve iletişimseldir. Sözlerini nasıl kullanacaklarını bilirler ve fikirlerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler.