Bu burçlara dikkat sabır taşını bile çatlatıyor!

Bazı burçlar dengesizliği ile bilinirken bazıları da maceracı ruhuyla tanımlanıyor. Sıralayacağımız bu 3 burç ise sabır taşı olarak biliniyor…
YAY BURCU
Kışın başlangıcına denk gelen yay burçları, 24 Kasım ile 22 Arasında doğanlardan oluşuyor. Çevresinde oldukça popüler olan yaylar, etraflarındaki herkese canıgönülden yardım eden kişiliğe sahip olurlar. Şeytan tüyüne sahip olmanın tam karşılığı olan yay burcu kişiler, iletişim kurma konusunda da oldukça başarılıdır. Hem konuşmayı hem de dinlemeyi çok iyi başaran bu burç oldukça sabırlıdır. Çevresindekiler üzülmesin ve kırılmasın diye kendilerinden ödün verebilirler ancak, bu durum onları zamanla yorgun hissettirebilir. Sabır dendiğinde ilk akla gelen burçlardan olan yay, verdiği ödünler yüzünden kendi hayatlarında da sorun yaşayabilirler. Bu nedenle sabır gösterdikleri kişileri dikkatli seçmeli ve o sabrı hak edip etmediklerini iyi değerlendirmelidir.
TERAZİ BURCU
Her ne kadar dengeyi çağrıştırıyor olsa da çevrelerindeki kişiler tarafından dengesiz olarak bilinirler. 23 Eylül ile 23 Ekim arası doğan bireyler terazi burcundan olup mantığıyla hareket etmeye çalışırlar. Yorum yapma konusunda usta olan terazilerin hangi konuda yorum yaptıklarının onlar için bir önemi yoktur. Ancak terazilerin bu tutumu çevresindekilerin bir uyum içeriside olmalarını istemelerinden kaynaklanmaktadır. Herkesin ve her şeyin mükemmel dengede olmalarını sağlarken kendileri dengesizleşebilirler. Aynı zamanda sabır göstermek konusunda da oldukça iyidirler. Sevdikleri kişilere karşı çok sabırlı ve anlayışlı olsalar da suistimal edildiklerini fark ederlerse ciddi tepkiler gösterirler.
BALIK BURCU
İlkbaharın başında, 20 Şubat ile 20 Mart arası doğan balık burçları su grubunun belki de en duygusalıdır. Tamamen duyguları ile hareket ettikleri için hayatları boyunca birçok sorun yaşayabilen balıklar değer verdikleri kişilere karşı aşırı bir çaba içerisine girebilirler. Kırılsalar ve üzülseler dahi karşı tarafa belli etmeyen balık burçları, herkesi kendisi gibi iyi niyetli görüp fazlaca sabır gösterme eğilimlidirler. Uzun süreler sabır gösteren bu kişiler, günün birinde ise mutlaka patlama noktasına gelirler.