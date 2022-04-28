Bu burçlara dikkat sabır taşını bile çatlatıyor!

Biriyle ilk tanıştığımızda sorduğumuz sorulardan biri olan burç, kişinin karakteri hakkında da bize oldukça detaylı bilgiler verebiliyor. Karşımızdakinin kişiliği hakkında birçok ipucu edinmemizi sağlayan burçların bazı genel özellikleri de bulunuyor. Astroloji konusu ne kadar derin ve karmaşık olsa da belirli burçların karakteristik yönleri hiç değişmiyor. İşte en sabırlı burçlar…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:19

Bazı burçlar dengesizliği ile bilinirken bazıları da maceracı ruhuyla tanımlanıyor. Sıralayacağımız bu 3 burç ise sabır taşı olarak biliniyor…

YAY BURCU Kışın başlangıcına denk gelen yay burçları, 24 Kasım ile 22 Arasında doğanlardan oluşuyor. Çevresinde oldukça popüler olan yaylar, etraflarındaki herkese canıgönülden yardım eden kişiliğe sahip olurlar. Şeytan tüyüne sahip olmanın tam karşılığı olan yay burcu kişiler, iletişim kurma konusunda da oldukça başarılıdır. Hem konuşmayı hem de dinlemeyi çok iyi başaran bu burç oldukça sabırlıdır. Çevresindekiler üzülmesin ve kırılmasın diye kendilerinden ödün verebilirler ancak, bu durum onları zamanla yorgun hissettirebilir. Sabır dendiğinde ilk akla gelen burçlardan olan yay, verdiği ödünler yüzünden kendi hayatlarında da sorun yaşayabilirler. Bu nedenle sabır gösterdikleri kişileri dikkatli seçmeli ve o sabrı hak edip etmediklerini iyi değerlendirmelidir.