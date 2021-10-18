Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: 20 Ekim Koç Dolunayı'nda riskler, kazalar ve pişmanlıklar geliyor!

Koçlar, Dünya'nın ve doğanın kendisinin ısısını, ışığını ve yaratıcı gücünü açar. Herhangi bir Koç arkadaşınız varsa (özellikle Güneş veya Ay burcu Koç ile doğanlar), bu burçta doğan insanların istediklerini elde etmede nasıl uzman olduklarını yaşayarak deneyimleyeceksiniz. Cesurlar. Kendilerine güveniyorlar. Koç Dolunay’ı da tüm bu etkilerle hepimizin yaşantısında yoğun bir gökyüzü enerjisi veriyor. İşte bu kendine güven hissinin tüm burçlara etkisi…

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:56

Ancak bu Dolunay'ın cömertliğini hissetmek için burcunuzda yer alan Koç özelliğine sahip olmanıza gerek yok. Hepimiz için bu enerjiler etkili olacak. Koç'ta Ay (neredeyse tüm gezegenler gibi) aşırı hızlanır. Ateşlenen ve kızgın, en iddialı ve bağımsız yönlerimizi harekete geçirir. Koç Dolunayı genellikle her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunuzu hissettirse de arzularınızı tezahür ettirmek için Dolunay enerjisini kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Dolunay her zaman kişisel dönüşüme ve radikal ileri harekete yardım etmeye çağırma zamanıdır. Manyetik enerjiyi doğru şekilde kullanırsanız, kendi kaderinizi gerçekleştirmede durdurulamaz bir güç olursunuz. Yanlış yoldan giderseniz hayal kırıklığı, alevlenen öfke patlamaları ve öfke ilerlemenizi engeller. Koç burcundaki bu Dolunayın sizi raydan çıkarabileceği 3 yolu ve onu durdurmak için neler yapabileceğinizi keşfetmek için okumaya devam edin.

OLGUNLAŞMAMIŞ ENERJİ TEHLİKE GETİREBİLİR Bir süredir uğraştığınız bir engeli aşmaktan bahsetmiyoruz. Yaratıcı yeni bir yaklaşımla bile. Hayır. Bu Dolunay tamamen kendi kendine başlamakla ilgilidir. Bu, risk almak, belirsizliğin içinde hissetmek ve nereye varacağınızı bilmemekle ilgilidir. Bu durum, Koç'un en yüksek yaratıcılığıdır! Koç daha sonra ne olacağını düşünmez. Öngörü sahibi olacak deneyime sahip değil. Tedbirli olacak olgunluğa sahip değil. Bu çocuksu tavır, bazen bu ateş işaretinin hediyesi olarak görülse de, dikkat etmeniz gereken bir şeydir. Her şeyin mümkün olduğu inancı harika bir bakış açısıdır, ancak işler düşündüğünüz gibi gitmediğinde veya beklenmedik engellerle karşılaştığınızda, Koç sizi yürümeye başlayan bir öfke krizine sokabilir. Bu nedenle, bir çocuğun coşkusuyla her şeye atladığınızdan emin olun, ancak yürürken yetişkinlere benzer bir dikkat gösterin.

FAZLA ALANLAR VURGULANACAK Bu Koç Dolunayı, aşırılık gezegeni Jüpiter'e zorlu bir T-Kare oluşturuyor. Dolunay sırasında, herhangi bir şeyi aşırı yapıyorsanız veya hayatınızın herhangi bir alanında fazlalıklarınız varsa, bunlar kesinlikle ön plana çıkacaktır. "Aşırı yemek mi? Aşırı analiz mi? Abartma mı?" Esasen, aşırı olan bir şey yapıyorsanız, Dolunay bu alanlara ışık tutacak ve sizi Dolunay büyüsünden herhangi birini elde etmeyi bile ummadan önce onları ele almaya zorlayacaktır. Öyleyse, şimdi kalbinize bakın ve Dolunay gökyüzünü süslemeden önce hayatınızdaki aşırı olan durumları düşünün. O zamana kadar tespit etmediyseniz, Dolunay'ın iyiliğini toplamak yerine gereksiz içsel drama ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

MARS RETROGRADI HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞATABİLİR. Ateş grubu burçların olduğu herhangi bir Astro-etkinlikleri sırasında, havada her zaman bir yoğunluk unsuru vardır. Ancak bu Dolunay sırasında, ay sadece ateşli Koç tarafından yönetilmez, aynı zamanda Koç'un yöneticisi Mars'tan da etkilenir. Bu da şu anda Koç'ta ve aynı zamanda Retro döngüsünde.

DİKKAT! Gergin enerjilerin kozmik bir karışımıyla, bu Dolunay'da hüsran duyguları baş belası olsun istemiyorsak kendimizi de bizi sevenleri de dinlemeyi bilmeliyiz. İlerleme eksikliği ve otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar bu hafta sizi rahatsız edebilir, ancak bir şeyi hatırlamak önemlidir… Bu Dolunay'ın korlarından şanlı bir Anka kuşu gibi yükselmek istiyorsanız, telaşlı olmak yerine sabırlı olmalısınız. Kendinizi sıkışmış hissediyorsanız veya hayatınızın belirli bir alanında ilerleyemiyorsanız, zorlamayın. Evren sizin için hazır olmadan önce ileri doğru iterseniz, sonu iyi olmaz. Bu nedenle, acele etmek ve sabırsızlığın sizi yenmesine izin vermek yerine, bu Dolunay'ı olmak istediğiniz yeri sağlama almak ve ondan emin olmak için kullanın. Şu anda oraya ulaşmak için çok fazla adım atmanıza gerek yok. Sadece hedeflerinize odaklanmanız ve Dolunayın doğal tezahür sihrinin sizi yıkamasına izin vermeniz gerekiyor. Evren ne yaptığını biliyor! Ona güvenin!

BURÇLARA ETKİLERİ Dolunay burcunuzdayken, büyük bir kişisel hedefe ulaşmak için hamleler yapmak için daha fazla harekete geçeceksiniz ve işler düşündüğünüz gibi gitmezse, bazı köklü duygular üzerinde çalışmanız gerekebilir. Sabırlı olmalı doğru hamleler ile isteklerinizi elde edeceğinizin bilincinden uzaklaşmamalısınız. Boğa Maneviyatla ilgili on ikinci evinizdeki dolunay ile birlikte, büyük bir resim hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüm hareketli parçaları görmeye odaklanma zamanı. Şimdi içe dönmenin faydasını göreceksiniz. Hiç kimseyi değil sezginizi kalbinizi dinlemeli ve kararlarınızı bu şekilde almaya gayret etmelisiniz. Düşmanlarınızın yaşadıklarına da pişmanlıklarına da tanıklık edecek güçleneceksiniz. İkizler Dolunay, ağ kurmayla ilgili onbirinci evinizde, birlikte olduğunuz arkadaşlarınız ve grupla gerilimleri tetikleyebilir. Arkadaşlıklar veya ortak çalışma ilişkileriyle ilgili belirli bir bölümü bitirmenin zamanı gelmiş olabilir sizler için. Yanlış arkadaşlarınızın gerçek dostlarınızı kaybetmenize neden olduğuna uyanacağınız bir dolunay sizleri karşılıyor. Yengeç Dolunay, kariyerinizin onuncu evindeyken, uzun zamandır emekleriniz için hak ettiğiniz tanınmayı istiyorsunuz ve bunun gerçekleşmesi için alışılmadık olasılıkları denemeye hazırsınız. Ama yavaşlamaya ve "neden" üzerine düşünmeye de odaklanmalısınız. Son pişmanlık maddi manevi zararlar getirebilir dikkat edin. Aslan Dolunay, macera ve yüksek öğrenimle ilgili dokuzuncu evinizde ve kim bilir ne zamandır takılıp kaldığınız aynı eski sıradan rutinden dolayı hüsrana uğramanıza neden oldu. Bir şeyleri sarsmak istiyorsunuz ama bunu hesaplı bir şekilde yapmak size en iyi şekilde hizmet edecek. Geçmişi değiştiremez ama bakış açınla sana zarar veren durumları iyileştirerek kendini geliştirip başarılı ve mutlu olabilirsiniz.

Başak Sekizinci duygusal bağlar evinizdeki dolunay, duygular ve yaşanmışlıklar arasındaki köklü ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı sahiplenmek, dile getirmek için bir fırsattır. Ancak iyileşmenin öncelikli olduğunu fark etmeli ruhunuzu baskılamaktan kendinizi her şeyden sorumlu tutmaktan uzaklaşmalısınız. Siz değerlisiniz kendinize de sizi siz olduğu için sevenlere de hak edilen sevgiyi verme zamanı. Terazi Dolunay, ortaklıkla ilgili yedinci evinizde olduğu için, iş hayatınız ve mahkemeler önem kazanıyor. Önemli bir randevunuz, iş ortağınız veya yakın arkadaşınızla güç mücadeleleri ve ilgili hesaplaşmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu ay etkinliği, işleri uyumlu tutma konusundaki her zamanki bağlılığınızı kesinlikle test edecek, ancak bire bir bağ içinde ihtiyaçlarınızı savunmak için bunun gitmesine izin vermenin zamanı gelebilir. Özel hayatınızda eş ya da sevgilinizin desteğine minnet duyma zamanlarındasınız. Akrep Altıncı eviniz, sağlık ve rutin evinize düşen dolunay sayesinde, günlük koşuşturmanızda yeni bir sayfa açmak için süper güçlenebilirsiniz. Ani kararlar ile hayatınızda pek çok köklü değişiklik istiyorsunuz, ancak yavaş, hesaplayıcı bir yaklaşımdan yararlanacaksınız bunu unutmayın keskin kararlar değil akılcı yaklaşımlar içinde olun. Özel yaşamınızda ise daha şefkatli olma zamanı sizler için. Yay Dolunay, romantizm ve kendini ifade etmeyle ilgili beşinci evinizde olacak, bu yüzden kendinizi ortaya koymak ve kalbinizde olanı tüm açıklığı ile paylaşmak kaçınılmaz olacaktır. Kırgınlıkları kızgınlıkları beklentileri en yalın ve duygusal hali ile paylaşmak ilişkileri yeniden yapılandırabilmenin güzellikleri olarak yansıyabilir sizlere.