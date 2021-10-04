Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: 6 Ekim'e dikkat! Yeni Ay hangi burçlara bolluk ve bereket getiriyor?

Ekim, kozmik değişimler ayıdır ve bu Yeni Ay, ay boyunca deneyimleyeceğimiz şeylerin çoğunu başlatmaya yardımcı olacak gökyüzü enerjileri ile karşı karşıyayız. 6 Ekim 2021'deki bu Yeni Ay zamanında, Terazi'de dört kozmik bedenimiz var, bir stelyum bizleri karşılıyor ve hava elementini güçlü bir şekilde farkındalığına eriştirebilir. Ekim ayının yoğun enerjilerini ve tüm bu süreçte yaşanabilecek gökyüzü etkilerini Dr. Astrolog Şenay Devi, tüm ayrıntıları Roza'ya anlattı.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:53

Hava unsuru, düşünme süreçlerimizi yönetir ve ilham verici fikirler ve şeyler hakkında yeni düşünme yolları için yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Güçlü hava elementi aynı zamanda değişim rüzgarlarını da harekete geçirerek zihnimizi yeni olasılıklara veya fırsatlara açmamıza rehberlik edecek. Terazi'deki bu kozmik gezegenler dizisi Güneş, Ay, Merkür ve Mars'ı içerir. Hepsi Terazi burcunda oturduğundan, bu, üzerinde çalışacağımız güçlü bir tema olacak.

Terazi enerjisi tamamen dengeyi bulmak, orta yolu aramak ve olayları her iki taraftan da görmekle ilgilidir. Terazi, herkesin payına düşeni aldığını hissetmesi için teraziyi dengeleyebilme yeteneğine sahiptir. Ancak daha derin seviyelerde, Terazi enerjisi işbirliği ile ilgilidir. Başkalarıyla, doğayla ve tüm yaşamla uyum içinde çalışmakla ilgilidir. Hem birliği hem de dualiteyi görmek ve bu alandan hayatı yaşamakla ilgilidir. Terazi enerjisi güçlü olduğunda, taviz verme veya belki de sevdiklerimizin lehine olabilmeleri için ölçekleri eğme ihtiyacını hissetme eğilimi vardır. Bu bazen iyi olsa da, benlik duygumuzu gözden kaçırmaya ve başkaları uğruna çok fazla taviz vermeye dikkat etmeliyiz. İnsanları memnun etme eğilimleriniz varsa veya kendinizi sürekli olarak sabrınızın sonuna geliyormuş gibi hissediyorsanız, bu Yeni Ay, gücünüzü geri kazanmak ve kendi hayatınızdaki dengeleri dengelemek için uyanma çağrınız olabilir.

İYİ DEĞERLENDİRİN! Mars bu dolunayda özellikle aktiftir. Mars tamamen eylem, enerji, güven ve arzuladığımız şeyin peşinden gitmekle ilgilidir. Varlığı son derece motive edici olabilir ve atılımlar yapmak için korkularımızı aşmamıza yardımcı olabilir. Mars ayrıca duygularımızı harekete geçirebilir ve yükseltebilir, bu nedenle hayatımızın herhangi bir alanında çok fazla şey verdiğimizi hissediyorsak, Ekim Yeni Ay'ı altında bu duyguların tetiklendiğini hissedebiliriz. Yeni Aylar her zaman değişiklik yapmak ve yeni alışkanlıklar için zemin hazırlamak için harika bir zamandır, bu nedenle hayatınızda artık çalışmayan şeyler varsa, bu, bazı değişiklikler yapmak ve hayatınıza daha fazla denge getirmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Nereden çok fazla veriyorsunuz veya alıyorsunuz? Daha fazla denge ve uyum yaratmak için bu dinamiği nasıl değiştirebilirsiniz? Kararlarınızda cesur ve cesur olmak için Mars'ın itici gücünü kullanın. Almayı hak ettiğinizi ve almaya layık olduğunuzu ve gerektiğinde verecek dayanıklılığa ve enerjiye sahip olduğunuzu bilin. Bu Evrende sınırsız, sınırsız sevgi vardır, bu yüzden bilin ki eşit olarak almak ve vermek de sizindir.

" PAYLAŞMANIN YOLLARINI BULUN" Şu sıralar Kova burcunda geri harekette olan Jüpiter de bu Yeni Ay'da oldukça aktif. Jüpiter bolluk gezegenidir. Enerjisi bize bol bir dünyada yaşadığımızı ve Terazi dengedeyken her zaman etrafta dolaşacak kadar şey olduğunu hatırlatabilir. Bu dünyada pek çok adaletsizlik ve dengesizlik var, ancak kendi kalbimizden başlayabilir ve içeriden bir denge duygusu yaratmanın yollarını bulabiliriz. Hayatınızda bolluk enerjisinin eksik olduğunu düşünüyorsanız, zihniyetinizi şükür ile yerine değiştirip değiştiremeyeceğinize bakın. Eğer hayatınızda ekstra cömert bir bolluk geldiğini hissediyorsanız, kaynaklarınızın bir kısmını başkalarıyla, hatta Toprak Ana ile vermenin ve paylaşmanın yollarını düşünüp düşünemeyeceğinizi değerlendirin. Ekim Yeni Ayı, bollukla bağlantı kurmak, ona layık olduğunuzu bilmek, onu almak, kendinizi onunla doldurmak ve sonra onu akıcı ve dengede tutmak için dolaşmak için harika bir zamandır. Terazi Yeni Ay ile aynı günde, Plüton Nisan ayından bu yana geri hareket ettikten sonra doğrudan yön değiştiriyor. Bir gezegenin yön verdiği gün, bir güç günü olarak kabul edilir ve Yeni Ay'a denk geldiği için, bu aynı zamanda fark ettiğimiz ve hissettiğimiz bir tema olabilir. Plüton yeniden doğuş ve dönüşüm gezegenidir. Bazen derin ve uzun süreli sonlar getirebilir, ancak bu sadece, gidenleri alıp yeni bir şeye yeniden doğurabilmemiz içindir. Plüton son birkaç aydır geri harekette olduğundan, Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasındaki zaman dilimine bakmamız için davet ediliyoruz. Bu zaman diliminden beri neleri kaybettiniz ve neleri yeniden doğurdunuz? Nasıl dönüştün? Plüton çok süptil bir enerjidir, ancak Yeni Ay'ın aktive edilmiş güçleri ile, bu aynı zamanda kendi hayatınızdaki dönüşümleri yansıtmak ve meydana gelen ölümleri veya yeniden doğuşları onurlandırmak için iyi bir fırsat olacaktır. Ekim yoğun bir ay ve görünüşe göre bu Yeni Ay bunun bir yansıması. Çalışmak ve zevk almak için birçok enerji var, ama nihayetinde bu yeni ay döngüsü, fırsatlar, bolluk ve denge yaratma döngüsüdür. Sizin için işe yaramasını sağlayın!

KOÇ Bu yeni ay sırasında ilişkileriniz daha derin bir anlam kazanabilir. İlişkilerinizin nerede durduğunu ve ilişkilerinizin nasıl gelişmesini istediğinizi değerlendirin ve yeniden yapılandırmak için harekete geçin. Bu yeni ay, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaran ortaklıkları seçmeye ve birileri için olabileceğinizi bildiğiniz ortak olmaya teşvik edecek sizleri iyi değerlendirin. BOĞA Yeni Ay ile enerjiniz tepeden tırnağa yeniden yapılanıyor. Sahip olduğunuz kaynakları nasıl kullanacağınız size kalmış. Bu yeni ayın size daha sağlıklı, daha üretken ve daha amaçlı olmanıza yardımcı olacak bir günlük rutin oluşturmanız için ilham vermesine izin verin. Kişisel bakım feda edilecek bir şey değildir, bu nedenle sizin için işe yarayan kişisel bakım rejimleri oluşturmaya çalışın. Özel hayatınızda ise AŞK yeniden yapılanıyor. İKİZLER Bu yeni ay, yaratıcılığınızla yeniden bağlantı kurmanız ve içinizdeki çocuğu tanımanız için sizi cesaretlendiriyor. Neşeye, aptallığa ve her türlü oyuna açık kalan parçanız serbest bırakılmayı hak ediyor, bu yüzden bu yeni ay sizi mutlu eden her şeyi yapmak için bahaneniz olsun. Bu yeni ay, işler eğlenceli gelmese bile eğlenmekle ilgilidir. Şimdi kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanma yapılandırma zamanı. Aşk hayatınızda ise affedici olmalısınız. YENGEÇ Bu yeni ayda güvenlik ve aşinalık arzusu hissedebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran bir ev ortamı yaratmanız için sizi cesaretlendiriyor; hem size ilham veren hem de sizi besleyen bir ev ortamı. Köklerinizle yeniden bağlantı kurun, çünkü günün sonunda, duygusal bir aidiyet hissetmediğinizde büyümek ve özgürce çiçek açmak zordur. İlişkilerde yeterince büyük imtihanlar verdiniz şimdi emeklerin karşılığını alma zamanı cesaretli olduğunuz takdirde.

ASLAN Bu yeni ay zekanızı yeniden keşfetmenize yardımcı oluyor. Zihninizin huzursuz ve yeni fikirler arayışında olduğunu hissedebilirsiniz. Teşvik edici konuşmalar ve bilgilendirici deneyimler yoluyla yeni fikirlerden ilham alın. Entelektüel yönünüz ve zihniniz arınıyor. İş hayatınızda istikrar ve yeni başlangıçlar için şimdi güzelliklerin içinde yer almaya çalışmalı özel yaşamınızda yeni bir sayfa açmak için kaybetmeden güzellikleri sahiplenip özünüzde ki aşkı ortaya koymaktan çekinmemeli ve emek vermeyi seçmelisiniz. BAŞAK Bu yeni ayda daha temelli olmanın yollarını bulun. Bir istikrar duygusu için can atıyor olabilirsiniz ve bir güvenlik ağı planlamak sizin yararınıza olabilir. Sizi mutlu eden alışverişler yapmak ve finansal hedefler belirlemek size iyi hizmet edecektir, ancak bir dakikanızı ayırıp gülleri kokladığınızdan emin olun. Beş duyunuz aracılığıyla dünyayla bağlantı kurmanın keyfini çıkarın. İş ve finansal konularda ise şanslı bir döngü sizleri karşılıyor. TERAZİ Kim olduğunuzun, daha derin katmanlarını keşfediyorsunuz. Bu yeni ay, hayatınızda güzel bir dönüm noktasını temsil ediyor ve sizi güven ve kendini gerçekleştirmeyi benimsemeye teşvik edecek. Kimliğinizin nasıl geliştiğini fark edin ve değişen benlik duygunuzu yansıtan değişiklikler yapın. İş ve aşk hayatınızda yep yeni bir döngü sizleri karşılarken özünüzde ki güzellikler her şeyinize yansısın.

AKREP Kendinizi pek çok bastırılmış duyguyu boşaltırken ve kucaklarken bulabilirsiniz. Bilinçaltınız realitenize kanıyor ve sizi içsel çalışmalarınızı biraz daha derinden keşfetmeye teşvik ediyor. Bu zamanda terapiye ve şifaya öncelik vererek, ruhsal sağlığınızı daha da derinleştirmenin uygun olduğunu hissedebilirsiniz. İş ve özel yaşamınızda huzurlu günler sizi karşılıyor şimdi hataları yanlışları telafi edebilirsiniz. YAY Bu yeni ay, bireyselliğinizi ve yenilikçi yönünüzü benimsemeniz için sizi cesaretlendiriyor. Eksantrikliklerinizle daha özgün bir şekilde bağlantı kurdukça, sizi gerçekten anlayan insanlara doğru çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Bu yeni ay, size ilham veren, sizi destekleyen ve sizi heyecanlandıran, aynı fikirde olan arkadaşlardan oluşan bir toplulukla bağlar kurmakla ilgilidir. Özel yaşamınızda ise ani kararlar almamalısınız. OĞLAK Kariyeriniz bu yeni ayda yeni bir yön alıyor olabilir. Sizi yeni sorumluluklar almaya ve her zaman hayalini kurduğunuz başarıya ulaşmak için daha derin bir taahhütte bulunmaya teşvik edebilir. Kariyerinizin nereye gittiği konusunda otoriteyi elinize alın, çünkü bu yeni ay, hedeflerinizi daha da ciddiye almaya başlamanız için güçlü bir an. Aşk hayatınızda ise gerçekçi yaklaşımlar içinde olmanız önem taşımakta.