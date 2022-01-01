Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Başak burcu yıllık burç yorumu! Başak burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Yönetici gezegen, haberci Merkür, sadece üç değil dört geri harekette olacak. Bu yıl birkaç kez, size yavaşlamanız için bolca fırsat sunuyor ki bu, adil olmak gerekirse, en sevdiğiniz veya yapılması en kolay şey olmasa da işlerinizi düzenlemenize fırsat verecek bir süreç. 14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar, iletişim gezegeni sağlık ve rutin bölgenizden romantizm bölgenize geri dönerek günlük programınızı nasıl ele aldığınızı gözden geçirmenizi ve eğlenceye öncelik vermenizi gerektirir. 10 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar Merkür, kariyerinizi ve yüksek öğrenim alanlarınızı etkileyerek size büyük resimdeki hedefleri netleştirme şansı sunacak. 9 Eylül'den 2 Ekim'e kadar, para bölgenizden ve burcunuzdan geriye doğru hareket ederek sizi harcamalarınızı, kazancınızı ve kişisel markanızı yeniden düzenlemeye ve gözden geçirmeye teşvik eder. 29 Aralık'tan 18 Ocak 2023'e kadar, yönetici gezegenin kendini ifade etme bölgenizdeki gerilemesi, nasıl olduğunuz üzerine düşünmeniz için doğru bir zaman olarak düşünülür.

BAŞAK BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Bu arada, yıl tutulmaları 30 Nisan, 15 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım'da iletişim ve macera bölgelerinizi aydınlatarak merakınızın yoğunluğunu ve sıradan rutinlerden kurtulma arzunuzu harekete geçirir. Sevdiğiniz insanlardan faydalar söz konusu bu ufuk açıcı anlarda yararlı bir yol olabilir, çünkü Jüpiter, bu yılı ortaklık ve yakınlık bölgelerinizde geçirecek, odak noktanızı ve tüm hayatınızdaki şansınızı büyütecek.

30 Ekim'den 12 Ocak 2023'e kadar, kariyer bölgenizdeki yoğun Mars'ın yavaşlaması, büyük resim niyetlerinizin peşinden gitmek söz konusu olduğunda daha fazla öz-düşünsel ve daha az eylem odaklı hissetmenize neden olabilir. Gecikmeler sizi hayal kırıklığına uğratabilir, ancak bu geri adım, neyi amaçladığınızı netleştirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Böylece oyun planını ilerletirken daha da rahat olursunuz.