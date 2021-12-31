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Dr. Astrolog Şenay Devi ile Aslan burcu 2022 yıllık burç yorumu! Aslan burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Aslan burcu için 2022 yılı, duygusal ilişkilerle ile ilgili bir dönüşüm zamanı olabilir. Yaşamlarının her alanını bir geçiş süreci olarak görmeye hazırlanabileceğiniz bu yıl, farklı gökyüzü enerjileri ile doğru adımları atmanızı sağlıyor. İşte Dr. Astrolog Şenay Devi'nin yorumlarıyla 2022 yılında Aslan burçları için yaşanabilecek etkiler!

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:06
DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ İLE ASLAN BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU! ASLAN BURCUNU YENİ YILDA SAĞLIK İLE İŞ VE AŞK HAYATINDA NELER BEKLİYOR?

2021'i, kariyerinizi ve ortaklık alanlarınızı etkileyen Satürn-Uranüs karesi sayesinde büyük bir hedefe ulaşmak için kalbinizi ve ruhunuzu iyileştirmek ve en yakın sevdikleriniz ile ilgili konular arasında sıkışmış hissederek geçirdiniz. Şimdi, kendiniz toparlama zamanı! Önemli değişiklikler yapmanın zamanının geldiğini fark ediyorsunuz ve işiniz ile ev hayatınız arasında özel hayatınızda denge uyum ahenk sizleri karşılıyor. Her ne kadar haberci Merkür'ün yılın ilk gerilemesi bu temayı vurgulayarak ortaklık evinize düşse de, uyandırma çağrıları kariyerinize ve ev bölgelerinize denk gelen 30 Nisan, 15 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tutulmalarına bağlanabilir. .

ASLAN BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Aynı zamanda, şanslı Jüpiter yılın çoğunu 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar yakınlık evinizde geçirirken, duygusal olarak kendinizi en iyi şekilde aşk dolu ifade edebilmek için daha fazla fırsatınız olacak hayatınızdaki özel insanla evlilik kararı alabilir süre gelen birlikteliğinizi en güzel haliyle yaşamaya devam ediyorsunuz. 12 Nisan'ı, en yakın ilişkinizde yepyeni, yaratıcı bir ton oluşturabileceğiniz, özellikle hareketli, ilham verici bir an olarak daire içine alın. Ve devasa Jüpiter 10 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar macera bölgenize geldiğinde, 2023'ün daha da fazlasının tadını çıkarabileceğiniz öğrenme, uzun mesafeli seyahat ve kişisel gelişim ile ilgili bolluğa bir göz atacaksınız.

Ve bir ekip çalışması üzerinde sıkı çalışıyorsanız, 30 Ekim 12 Ocak 2023 tarihleri biraz sinir bozucu olabilir, çünkü Mars ağ evinizde geri hareket edecek. Ama aynı zamanda başkalarıyla nasıl çalıştığınızı ve işbirlikçi bir çabanın parçası olmanın sizin için ne anlama geldiğini geliştirmek için bir fırsattır.

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