Haberler Roza Haberleri Astroloji Haberleri Dr. Astrolog Şenay Devi ile İkizler burcu 2022 yıllık burç yorumu! İkizler burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Dr. Astrolog Şenay Devi ile İkizler burcu 2022 yıllık burç yorumu! İkizler burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

İkizler burcu, 2022 yılında birkaç yıldır yaşadığı zorlu dönemleri geride bırakarak biraz daha dinlenmeye fırsat bulacağı bir yıla adım atıyor. Bu sayede istediğiniz kariyer fırsatları için uygun bir zaman dilimi olabilir. İşte Dr. Astrolog Şenay Devi'nin yorumu ile 2022 yılında gökyüzü enejilerinin size getirileri...

ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:07
DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ İLE İKİZLER BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU! İKİZLER BURCUNU YENİ YILDA SAĞLIK İLE İŞ VE AŞK HAYATINDA NELER BEKLİYOR?

Burcunuz ve ortaklık bölgenizdeki iki yıllık tutulmalardan sonra, muhtemelen uyum sağlamanız gereken tüm büyük, zaman zaman bunaltıcı değişikliklerden bir mola vermeye hazırsınız. Neyse ki, bu yıl şok edici değişimlerle ilgili değil, günlük rutininizdeki ruhsal gelişim ve destekleyici denge üzerine düşünmekle ilgili, çünkü tutulmalar 30 Nisan, 15 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım maneviyatınızı ve sağlık bölgeleri etkilenecek.

İKİZLER BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Hayatta hızlı hareket etmeyi, hızlı bir şekilde bilgi toplamayı ve yaymayı tercih etme eğiliminde olsanız da, 2022'nin astrolojisi, sizi her zamankinden daha kolay almaya ve ne olabileceğini gözden geçirmek ve yeniden hayal etmek için geriye doğru adımlar atmaya teşvik etmekle ilgilidir. Yöneticiniz Merkür, bu yıl dört kez geriye gidiyor önce macera bölgenizden, sonra burcunuzdan, kendinizi ifade bölgenizden ve son olarak da yakınlık bölgenizden. Ve sanki bu yeterli değilmiş gibi, hareket ve enerji gezegeni olan hareketli Mars, 30 Ekim 12 Ocak 2023 arasını burcunuzda geri harekette geçirecek ve bu özellikle uykulu bir dönem olabilir. Tutku projelerinde ilerleme kaydetmenin tek yolu gerçekten biraz sabır olacaktır.

Şanslı Jüpiter aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde kariyer bölgenize iyi bir şans, iyimserlik ve yüksek görünürlük getiriyor 10 Mayıs 28 Ekim ve 20 Aralık 2023 hariç, ağ bölgenizi aydınlatacak ve hedeflerinizi destekleyecek daha fazla arkadaşınız ve meslektaşınızla birlikte bağlantı kuracaksınız.

SON DAKİKA SON DAKİKA