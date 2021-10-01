Ekim ayı zorlu geçecek! 4-10 Ekim haftalık burç yorumları

Aylık gökyüzü hareketleri, hepimiz için rehber niteliğinde önemli bir yol haritası sunuyor. Bu sayede ay boyunca attığınız adımlar konusunda riskleri uzaklaştırabilir, kendiniz için en iyi enerji alanlarını bulabilirsiniz. Astrolog/ Eğittmen Nalan Demircioğlu, Roza için burçların haftalık durumlarını değerlendirdi. Bu ayın sıkıntılı geçeceğine vurgu yapan Demircioğlu, ilişkilerdeki risklere de dikkat çekiyor.

KOÇ

Evlilik ve ortaklıkla ilgili konular gündemde. İkili ilişkiler ve iş birlikleri alanında bazı iletişim sorunları yaşanabilir. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekmekte. Evli olan Koçlar için ilişkilerini gözden geçirmesi ya da daha sağlam temellere oturtması gerekebilir bu yeni ayda. Kötü giden evliliklerde ve ortaklıklarda kopmalar meydana gelebilir. Uyumlu hareket etmekte zorlanacağınız bu durumda, uzlaşmacı olmalısınız. Var olan sorunlarınızı çözme konusunda sabırlı hareket edebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan uzak durmaya çalışın.





BOĞA



Bu hafta iş hayatınızla ilgili yeni kararlar almayı düşünebilirsiniz. Ancak Merkür Retrosu kendinizi yetersiz görmenize neden olabilir. Bağışıklığınızı güçlendirecek konulara yönelmenizi tavsiye ederim. İşle ilgili konularda aceleci kararlar almak doğru olmayabilir. Günlük işleri yoluna koymak için daha mücadele gerektiren bir dönemdesiniz.

İKİZLER



Yeni ay 5. Evinizde gerçekleşecek. Çocuklarınızla ya da sevdiğiniz kişiyle güç mücadelesi içinde kalabilirsiniz. Merkür Retrosu nedeniyle eskide kalmış bir aşk hikayesi gündeme gelebilir. Lütfen dikkat. Bu dönem yeni bir ilişkiye başlamak için de uygun değildir. Çocuk isteyen İkizler için bu dönem uygun olabilir. Para kayıplarına uğrayabilirsiniz.

YENGEÇ



Retro Merkür'ünde marsla birlikte yeni aya eşlik etmesi, özellikle babanızla iletişim sorunu yaşamanıza neden olabilir. Babanızın sağlığı ve refahı ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Sadece göstereceğiniz küçük bir uyum, sevgi alma verme dengesini kurmak için yeterli. Evde yaşanabilecek ev kazalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta hem ailenizle özellikle babanızla var olan ilişkinizi yeniden kurma anlamında güzel etkiler taşıyor.

ASLAN

Kardeşler, ticaret ve iletişim alanındaki konular ön plana çıkabilir. Yanlış anlama ya da yanlış anlaşılmayla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğitim konularında çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Kısa seyahatler olabilir ancak bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmeler için uygun bir zaman değildir. Elektronik eşyalarınız bozulabilir, yedekleme yaptığınıza emin olmalısınız. Eğitim planları yapmak için güzel bir dönem.



BAŞAK



Yeni ay ikinci evinizde gerçekleşecek ve maddi konular gündeme gelecek. Finansal anlamda yeni başlangıçlar yapma isteği duyabilirsiniz. Harekete geçmeden önce acele karar vermemeye özen gösterin. Önemli kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Retro Merkür size yavaşlamanızı söyler. Akıllıca ve sakinlikle hareket etmeniz yeni fırsatlar yakalamanıza neden olacaktır. Mars harcatma eğilimdedir. Gelir gider dengenizi kurmakta zorlanabilirsiniz. Olumlu anlamda yeni finans kaynakları bulmak için iyi bir dönemdesiniz.

TERAZİ



Hayat size gülümsüyor. Yeni ve şanslı fırsatlar sunuyor. Hedefleriniz, yetenekleriniz ile ilgili konular gündeme gelecek. Bu hafta dengenizin kaçtığını hissedebilirsiniz. Formunuzu korumak için diyete başlayabilirsiniz. Fiziksel değişiklikler için Merkür'ün retrodan çıkmasını bekleyebilirsiniz. İlişkinizde ve evliliğinizde yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. İstenmeyen kopmalar meydana gelebilir aksi takdirde…

AKREP



Yeni ay sizin 12. Evinizde gerçekleşiyor. Kendi iç dünyanıza çekilenilir, kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. Enerjini düşebilir, kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Sağlığınız adına kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Gizli düşmanlarınızı öğrenebilirsiniz. Arkanızdan işler çevrilmesine karşı tetikte olmanıza karşı fayda var. Çocukluk anılarınız gündeme gelebilir. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Terapiye başlamak için güzel bir dönem.

YAY



Yeni ay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Arkadaş arası çatışmalara maruz kalabilirsiniz. Yeni bir arkadaş grubu içine girebilirsiniz. Eski arkadaşlarla bir araya gelip özlem giderebilirsiniz. Eski aşkların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Mümkünse yeni hedefler ve kazanç girişimlerini Retro bitene kadar ertelemede fayda var.

OĞLAK



Yeni Ay 10. Evde gerçekleşiyor. Kariyer konuları gündeme gelebilir. Oterite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. İş ve kariyer konularında kafanızın karışmasına izin vermeyin. Olumlu anlamda kariyer hedeflerinizi büyütmek için plan ve program yapabilirsiniz.

KOVA



Yeni Ay 9. Evinizde gerçekleşecek. Eğitim ve akademik hayat gündemde. Yurt dışı planlarınız varsa her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmenizde fayda var. Çünkü bu süreçte aksilikler yaşayabilirsiniz. Hukuksal konular davalar gündeme gelebilir. Seminerlere katılmak için güzel bir etki yaratıyor yeni ay… Felsefi konular dikkatinizi çekebilir.

BALIK



Yeni Ay 8. Evinizde gerçekleşecek. Ödemeler ve harcamalar konusunda zorluklar, gecikmeler yaşamanıza neden olabilir. Başkalarıyla birlikte sahip olunan kaynaklarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lüks ve gereksiz harcamalara dikkat! Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Bir zorunluluk arz etmiyorsa ameliyatlarınızı erteleyebilirsiniz.