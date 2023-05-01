En kıskanç 4 burç! Bu burçlar sevdiklerini uçan kuştan kıskanıyor...

ASLAN BURCU Aslan burcu insanları, kendilerini diğer insanlardan üstün görürler. Bu nedenle, sevdikleri kişilerin başka insanlarla yakınlaşmasına tahammül edemezler. İlişkilerinde, partnerlerinin ilgi gösterdiği kişiler ya da aktiviteler bile kıskançlık duygularına neden olabilir.

YENGEÇ BURCU Yengeç burcu insanları, oldukça duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Sevdikleri kişilerle olan bağları, onlar için son derece önemlidir. Partnerlerinin dikkatini başka yöne çevirdiğini hissettiklerinde, kıskançlık duyguları hemen ortaya çıkabilir.