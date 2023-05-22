“En sevilmeyen burç hangisi?” Astrolog yanıtladı: “Bu insanlardan arkalarını bakmadan kaçıyorlar”

"En iyi burç" diye bir şey olmadığı gibi "en kötüsü" de olmayacağını belirten astrologlar, buna rağmen "sevilmeyen" bazı burç yargılarının olduğunu paylaştı. İşte o burçlar…

Astrolog Susan Taylor'a göre; İkizler, Başak ve Aslan, Koç, Akrep ve Terazi burçları "manipülatif ve sadakatsiz" kabul edildikleri için "sevilmemeye" daha yakınlar. Fakat bazı burçlar, bu noktada biraz daha öne çıkıyor.

İkizler burcundaki kişilerin "çalkanlatılı kişilikleri" ile arkadaşlarını bir belirsizliğe sürüklemeleri ve diğer insanlarla geçinme oranlarının daha düşük olduğuna dair iddialar olduğunu belirten Taylor, en yaygın yargıların bu yönde olduğunu belirtiyor.