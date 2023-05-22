“En sevilmeyen burç hangisi?” Astrolog yanıtladı: “Bu insanlardan arkalarını bakmadan kaçıyorlar”

"En iyi burç" diye bir şey olmadığı gibi "en kötüsü" de olmayacağını belirten astrologlar, buna rağmen "sevilmeyen" bazı burç yargılarının olduğunu paylaştı. İşte o burçlar…
Astrolog Susan Taylor'a göre; İkizler, Başak ve Aslan, Koç, Akrep ve Terazi burçları "manipülatif ve sadakatsiz" kabul edildikleri için "sevilmemeye" daha yakınlar. Fakat bazı burçlar, bu noktada biraz daha öne çıkıyor.
İkizler burcundaki kişilerin "çalkanlatılı kişilikleri" ile arkadaşlarını bir belirsizliğe sürüklemeleri ve diğer insanlarla geçinme oranlarının daha düşük olduğuna dair iddialar olduğunu belirten Taylor, en yaygın yargıların bu yönde olduğunu belirtiyor.
Susan Taylor, bunun özellikle hava burcuna sahip kişilerin "öngörülemez olmasına" dayandırıyor. Bu nedenle insanların genellikle İkizler burcunun yanında kendilerini rahat hissedemediklerini belirtiyor. Taylor, kararsız karakterlerinin ve sürekli ruh hali değişimlerinin İkizler burcunun düzenli olarak etrafta bulunan kişilere güvensiz hissettirdiklerine dair bir yargı bulunduğunu dile getiriyor.
Susan Taylor, Başak burçlarının ise; "küçümseyici ve soğuk" tavırlarının kişileri itici gösterebildiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Taylor, bu durumun herhangi bir kötü niyetten kaynaklanmaz ve daha çok utangaçlıkla ve birinin çok yaklaşmasına izin verme isteksizliğiyle başa çıkmak için geliştirilmiş bir başa çıkma mekanizması olduğunu söylüyor.
En sevilmeyen üçüncü yıldız burcunun Aslan olduğunu söyleyen Taylor, bu insanların "dayanılmaz ve aşırı rekabetçi" doğaları nedeniyle genellikle uzak durulduğuna vurgu yapıyor. Bu durum da onların tamamen güvenilemeyecek kadar "sahte" olarak görülmelerine yol açabildiğini, bu nedenle kendilerine tepki geliştiğini dile getiriyor.