Astrolojiye göre girdikleri her ortama pozitif enerji, neşe ve huzur getiren üç özel doğum ayı öne çıkıyor.
Parlak ve zahmetsiz enerjileriyle sıradan bir günü bile unutulmaz kılabilen bu kişiler, herkes gibi zorlu dönemler yaşasalar da dünyanın kendilerini sertleştirmesine izin vermeyip her koşulda güzelliği ve mizahı aramayı seçiyor. İşte çevrelerine bulaşıcı bir pozitiflik yayan o üç doğum ayı ve öne çıkan özellikleri…
İster ayakları yere sağlam basan bir Boğa ister neşeli bir İkizler olsun, Mayıs doğumlular hayatı hem konforlu hem de eğlenceli kılmayı çok iyi bilirler.
Kendilerini asla gereğinden fazla ciddiye almadıkları için yanlarındaki insanlar da hızla rahatlar.
Hatalarına gülebilmeleri auralarını her daim genç tutarken, en büyük yetenekleri başkalarına mutluluğun aslında en basit zevklerde gizli olduğunu hatırlatmaktır. Dünyaya yaydıkları iyilik ve pozitiflik, on katı fazlasıyla kendi yörüngelerine geri döner.
AĞUSTOS AYI
Size kendinizi dünyanın en önemli insanıymışsınız gibi hissettiren biriyle hiç tanıştınız mı? İşte o kişi büyük ihtimalle Ağustos ayında doğmuştur. İster ışıl ışıl parlayan bir Aslan ister düşünceli bir Başak olsun, Ağustos doğumluların yaydığı o samimi sıcaklığı fark etmemek imkansızdır.
Arkadaşlarını sürekli motive eder, onların başarılarını sanki kendi zaferleriymiş gibi coşkuyla kutlar ve sevgilerini hem büyük jestlerle hem de sessiz, ince düşüncelerle gösterirler.
Yaz mevsiminin altın parıltısını yıl boyunca içlerinde yaşatan bu kişiler ortamdayken, etraflarındaki herkes kendisini fark edilmiş, cesaretlendirilmiş ve çok daha özgüvenli hisseder.
EKİM AYI
Ekim ayında doğanların, girdikleri her mekanı ve ortamı daha güzel, daha estetik hissettirme gibi doğal bir yetenekleri vardır. İster zarif bir Terazi ister manyetik çekime sahip bir Akrep olsun, tanıştıkları herkese büyüleyici ve yatıştırıcı bir huzur sunarlar. Hafif ve neşeli tavırlarına rağmen derin duygularla başa çıkabilmeyi de çok iyi bilirler.
Gerilimi ustalıkla yumuşatma ve en garip anlarda bile mizah bulma konusunda son derece becerikli olan Ekim doğumlular, insanları rahatlatacak en doğru kelimeleri her zaman bulurlar.
Yaydıkları iyi enerji gürültülü değil; aksine yatıştırıcı ve içtendir. Arkadaşları onlarla vakit geçirdikten sonra yanlarından anlaşılmış, tazelenmiş ve ruhsal olarak hafiflemiş bir şekilde ayrılırlar.