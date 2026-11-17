EKİM AYI

Ekim ayında doğanların, girdikleri her mekanı ve ortamı daha güzel, daha estetik hissettirme gibi doğal bir yetenekleri vardır. İster zarif bir Terazi ister manyetik çekime sahip bir Akrep olsun, tanıştıkları herkese büyüleyici ve yatıştırıcı bir huzur sunarlar. Hafif ve neşeli tavırlarına rağmen derin duygularla başa çıkabilmeyi de çok iyi bilirler.