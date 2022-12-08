İşte en gizemli burçlar! Özellikle bu 4 burç tam bir sır küpü...

YAY (22 Kasım - 21 Aralık) Yay burçlarının hayatına müdahale etmeye çalışırsanız ters yüzleriyle karşılaşırsınız. Aslında onları soğuk ve sessiz yapan şey, kendilerine yalan söylendiği veya ihanete uğradığı fikridir. Umursamaz, konuşkan, bu burç yanlış bir şey yaptığınızdan şüphelenilirse, sizi tamamen görmezden gelecektir.

Bu insanlar o kadar acımasızdır ki, dayanılması oldukça zor olabilir. En ufak bir hata yaptığınızı düşündüğünüzde geri dönüşü olmayan bir şekilde sizi hayatınızdan çıkarırlar.