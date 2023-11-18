Meğer utangaçlıklarının sebebi burçlarıymış! Eğer bu burca sahipseniz…

Utangaçlık kişiden kişiye ya da durumdan duruma göre değişkenlik gösterse de burçlar, bu konuda oldukça etkili olabilir. Bazı kişiler burçlarının etkisiyle utangaç olarak özellikle arka planda kalmayı tercih edebilir. Sizler için en utangaç 4 burcu sıraladık…

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Oğlak burçlarının kendilerini koruyan bir yapısı bulunur. Olay çıkarmayı ve ilgi çekmeyi pek sevmedikleri için arka planda kalmayı tercih edebilirler. Bu nedenle pek çok işi öne çıkmamaya çalışarak gerçekleştirirler.

Bir şeyleri dile getirmeleri gerektiğinde utanarak söylemekten çekinebilirler. Ayrıca bu burca sahip kişiler, çekingen ve ciddi bir yapıya sahiptirler bu nedenle de utangaç olarak görünebilirler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burcuna sahip olan kişiler, sıklıkla pek çok şey hakkında endişelenirler bu durum da onları utangaç olmaya itebilir.

Sürekli olarak düşünceli bir yapıya sahip oldukları için rahat hissetmezler. Bu nedenle istemedikleri bir duruma düşmemek için kendilerini pek ortaya çıkarmayabilirler ve rahatsız olacaklarını düşündükleri ortamlarda bulunmak onları endişelendirebilir. İnsanlara güvenmekte zorlanabilirler bu nedenle utangaç görünebilirler.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 21 TEMMUZ)

Yengeç burcu olan kişilerin kolay kolay herkese güvenmeme gibi bir yapısı vardır. Bu yapıları, onları dışarıya karşı kapanık ve utangaç olmalarına neden olabilir.

Tanıdıkları insanlar içerisinde her ne kadar atılgan olsalar da tanımadıkları içerisinde dinlemekten yana olurlar, özel hayatlarını insanlar arasında paylaşmaktan hoşlanmayabilirler.

BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Başak burcuna sahip kişiler, gerekmediği sürece üstlerinde dikkat olmasını istemezler. Bu kişiler daha çok arka planda kalarak izlemeyi tercih ederler.

Beklenmedik durumlarla karşılaştıkları zaman bunu birilerine açıklamakta zorluk yaşayabilirler. Başak burçları, istemediği bir yerde ya da memnun olmadığı kişilerle bir arada iken utangaçlaşarak suskun kalma eğiliminde bulunabilirler. Utangaç bir yapıya sahip olabilen bu burçlar, bir şey söylemeden önce uzun süre boyunca düşünebilirler.