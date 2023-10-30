Ne söyleseniz üstlerine alıyorlar! Alınganlıklarıyla öne çıkan 3 burç

YENGEÇ BURCU (22 Haziran - 22 Temmuz) Yengeç burcuna sahip kişiler, en hassas burçlar arasında zirvede yer alır. Bu burca sahip kişiler, kendilerinin ve başka kişilerin duygularına uyum sağlayan bir yapıya sahiptirler. Duygusal yapıları ve empati özellikleri karşısındaki kişilerin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamlarına yardımcı olur. Yengeç burcu kişiler, karşısındaki kişilerin düşüncelerine karşı oldukça duyarlı ve hassastırlar, hemen üzülebilirler. Bu durumda söylenilen şeyler karşısında kolayca alınmalarına neden olur.

Yengeç burçları, eleştiri karşısında çok kolay kırılabilirler ancak kendilerini savunabilirler de. Yengeç burçları; böyle durumlarda incinirler, karşısındaki kişilere küserler ve barışmaları biraz uzun süre alabilir.