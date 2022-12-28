Popülerliğin kitabını bu burç yazıyor! Çevresindekiler vazgeçilmezi olmakta üstüne yok…

Başaklar, korkutucu yapıları ve mükemmeliyetçilikleri nedeniyle popüler bir burç olmayacak gibi görünebilir, ancak durum tam tersidir. Bazen başkalarının onları eleştirip eleştirmediğini merak ederek kendi içlerine kapanabilirler, ancak insanları gerçekten çeken beklenmedik, farklı bir yanları vardır.

Astrolog Ryan Marquardt, "Başaklar saf kalplidir, bu yüzden onlarla bir kez bağ kurduğunuzda, onları tanıma fırsatı için minnettar olacaksınız ve onları tekrar görmeyi dört gözle bekleyeceksiniz" diyor.

İKİZLER BURCU

Burçların sosyal kelebeği olan İkizler burcunun da oldukça popüler bir burç olması şaşırtıcı değil. Bu insanlar farklı sosyal gruplar arasında gidip gelirler ve kıskanılacak bir kolaylıkta bağlantılar kurarlar.

Bu hava grubu burcu popüler olabilir, ancak Loftis, yüzey seviyesinde çok fazla bağa dikkat etmeleri gerekebileceği konusunda uyarıyor. "Bazen çok sayıda insan tanırlar, ancak hepimizin ihtiyaç duyduğu derin dostluklar bunların çok azıdır."