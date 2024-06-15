Anne babalar dikkat! Biberonla gece boyu besleme dişleri kökünden çürütebilir...

GECE BOYU BİBERONLA BESLENME ÇÜRÜK RİSKİ OLUŞTURUYOR Diş çürüklerinin önlenmesinde öncelikli olarak şeker tüketiminin mutlaka sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Canan Duman, "Şeker dediğimizde aklımıza sadece paketli şekerler, çikolatalar gelmemelidir. Meyveler, meyve suları, süt, bazı sebzeler en az bir tür şeker içerirler. Ketçap ve bazı salata soslarına da şeker eklenmektedir. Çürük oluşturma içerdiği şeker çeşidine veya kıvamına göre de değişir. Örneğin kuru meyve gibi yiyecekler, dişlere yapışıp ağızda uzun süre kaldığı için risk oluşturur. Hazır veya ev yapımı meyve suları yüksek oranda şeker içerir. Şekerin alındığı zaman da çürük oluşumu için kritik öneme sahiptir. Ana yemekle birlikte tüketim riski azaltırken, biberon içinde gece boyu beslenme çok şiddetli çürük oluşumuna neden olur" uyarısında bulundu.





FLORLU DİŞ MACUNU DAHA FAZLA KORUYUCU



Diyet kontrolü ile birlikte günde en az iki kere çocuğun yaşına uygun bir fırça ve macun ile dişlerin fırçalanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Canan Duman, flor içerikli macun kullanmanın florsuz macun kullanımına göre yüzde 25 daha fazla koruma sağladığını söyledi. Fırçalamaya yetişkinlerin yardım etmesinin önemine işaret eden Doç. Dr. Canan Duman, "Çocukların motor becerileri kendi dişlerini etkili bir şekilde fırçalama için uygun olmadığından fırçalamanın bir yetişkin yardımıyla yapılması gerekir. Çocuk kendi kendine banyo yapacak veya ayakkabı bağcığı bağlayabilecek yaşlara gelene kadar fırçalamaya mutlaka yardım edilmelidir" tavsiyesinde bulundu.



Doç. Dr. Canan Duman, düzenli çocuk diş hekimi kontrolü ve klinikte yapılan koruyucu uygulamaların çürük oluşumunun önüne geçmek için en etkin yöntem olduğunu belirterek "Her çocuğun çürük riski farklı olduğundan hekiminiz sizin için en uygun diş macununu ve kontrol sıklığını belirleyecektir" diye konuştu.