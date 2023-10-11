Anne sütünün bir faydası daha ortaya çıktı!

Emzirme ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiyi anlatan Diş Hekimi Dt. Can Gökkurt "Anne sütü, bebek için önerilen ilk altı ay boyunca ana besin kaynağı olmalıdır. Sonrasında ek gıdalara geçiş yapılabilir, ancak emzirmeye devam edilmesi tavsiye edilir. Ancak biberonla besleme ve ağız hijyeni gibi diğer faktörler de önemlidir. Ayrıca, bebeklerin düzenli olarak diş doktoruna götürülmesi ve ağız sağlığının izlenmesi de önemlidir. İyi bir ağız sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesi için önemlidir, bu nedenle bebeklerin ağız sağlığına erken yaşlardan itibaren dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

DİŞ FIRÇALAMA, DİŞ ÇIKARMA BAŞLADIĞINDA UYGUN BİR ŞEKİLDE BAŞLAMALIDIR

Emzirmenin çocuklarda ağız ve diş sağlığına dair faydalı taraflarını anlatan Gökkurt, "Anne sütü bebeklerin çene ve ağız yapısının sağlıklı gelişmesini destekler. Emzirme sırasında bebek, anne memesini kavramak için çene kaslarını kullanır. Bu, çene kaslarının güçlenmesini sağlar ve doğru çene pozisyonunu teşvik eder. Emzirme, bebeklerin doğru diş sıralamasını geliştirmesine yardımcı olabilir. Anne memesini sıkıştırarak emme eylemi, dişlerin düzgün bir şekilde sıralanmasına katkı sağlayabilir. Uzun süreli biberonla besleme veya emzik kullanımı, bebeklerde diş çürüğü riskini artırabilir. Özellikle bebeklerin uykuya dalmadan önce biberonla süt veya meyve suyu içmeleri, ağızda şeker kalmasına ve dişlerin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, biberonla besleme uygulamaları dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Anne sütü, bebeklerin ağız hijyenini destekler. Anne sütü, bebeklerin ağızda bakteri oluşumunu azaltabilir ve böylece diş çürüğü riskini azaltabilir. Bebeklerin diş çıkarmaya başladığı dönemden itibaren, emzirme sonrası ağız temizliği önemlidir. Diş fırçalama, diş çıkarma başladığında uygun bir şekilde başlamalıdır. Aynı zamanda bebeklerin ağız bakımı için yumuşak bir diş fırçası kullanılabilir" ifadelerini kullandı.