Bebeğinizdeki kolik şikayetinin ardında bu varmış meğer!

"BESLENME DAVRANIŞININ DÜZENLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Aydemir, kusma ataklarının ciddiye alınması gerektiğini, reflüsü olan bir çocuğa bir de fazladan mama verildiğinde daha fazla kusma ve ağlama ataklarıyla karşılaşabildiklerini söyledi. Türkiye'de kolik bebeklerin büyük çoğunluğunda beslenmeyle ilgili birtakım yanlış uygulamalarla karşılaştıklarını anlatan Aydemir, şöyle devam etti:

"Pratikte en çok karşılaştığımız ailelerimizin 'Bebek doymuyor.' diye kendisinin veya çevresinin gözlemiyle çocuğa fazladan formül mama vermesi. Aslında iyi beslenen bebek bir de fazladan mama alınca gaz şikayetlerinin, ağlama ataklarının daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden aşırı besleme de bebeği çok ağlatıyor. Eksik besleme, yeterince beslenememe de ağlama şikayetlerini artırabiliyor. O yüzden beslenme davranışının düzenlenmesi çok önemli. Özellikle fazla formül mama kullanımı, gaz şikayetlerini artırabiliyor. Bundan sakınmak, gereksiz yere ilaç kullanmamak önemli."