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Bebek mamalarında gizli tehlike! ABD'li araştırmacılar açıkladı: "3'te 2'si..."

Gerekli besin değerlerini sunma iddiası ile satılan bebek mamaları bebekleriniz için gerçekten de faydalı mı? Mamalar hakkında yapılan bu araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:53
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BEBEK MAMALARINDA GİZLİ TEHLİKE! ABD’Lİ ARAŞTIRMACILAR AÇIKLADI: 3’TE 2’Sİ...

Beslenme her canlı için oldukça önemlidir ancak bebekler için çok daha büyük bir öneme sahiptir. ABD'de yapılan bir araştırmada bebek mamalarının beslenme gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı incelendi. İşte şaşırtıcı detaylar…

ABD'de yapılan bir araştırmada marketlerde satılan bebek mamalarının üçte ikisinin beslenme önerilerine uymadığı ve beslenme gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı.

Ayrıca değerlendirilen ürünlerin hiçbirinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kılavuzlarında yer alan tanıtım önerilerine uymadığı da ortaya çıktı. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ABD'de satın alınabilen 651 bebek maması ürünü, besin kalitesi açısından değerlendirildi.

George Küresel Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, test ettikleri ürünlerin yüzde 70'inin yeterli protein seviyesi içermediğini, yaklaşık yarısının ise günlük şeker ihtiyacını aştığını tespit etti.

Ayrıca, ürünlerin dörtte biri önerilen kalori ihtiyacını karşılamıyor ve yüzde 20'si önerilen sodyum seviyelerini aşıyordu.

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