Bebekleri alerjiye karşı koruyan formül!

Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, sağlıklı bir büyümeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı.

İHA Giriş Tarihi: 04.10.2024 13:24 PAYLAŞ ABONE OL

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla farkındalık standı kuruldu. Yenidoğan hemşireleri tarafından açılan stantta anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirme pozisyonları, süt üretimini artırma yöntemleri ve anne sütünün bebekler için faydaları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Başhekim Yardımcısı ve Başmüdür Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay ve personeller de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi.



Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, sağlıklı bir büyümeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. Anne sütünün kutsal bir besin olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, emzirmenin sağlıklı bir bebek yetiştirmenin yanında annenin sağlığını korumada da önemli olduğuna değindi.