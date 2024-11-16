Prematüre doğumu engellemenin yolu gebelikte!

"AİLELERİN YAŞAMLARINI DÜZENLİ HALE GETİRMELERİ GEREKİYOR" Ailelerin çocuk sahibi olmak istedikleri zaman öncelikle kendi yaşamlarını düzenli bir hale getirmelerinin çok önemli olduğun ifade eden Özdemir, "Sonrasında kadın doğum hekimleriyle beraber düzenli takiplerin yapılması çok önemli. Çünkü düzenli takiplerle beraber bu bebeklerin önceden tanı konup, erken tedavi edilmesi çok önemli. Bebeğimiz hasta olarak dünyaya gelirse de çocuk hekimlerini, yenidoğan hekimlerine güvenerek, burada yeterli tedavi yapılabildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" dedi.





"PREMATÜRE BEBEKLER BİZDEN DAHA GÜÇLÜ"

Prematüre bebek olarak hamileliğin 25'inci haftasında dünyaya gelen Zeynep Asel'in annesi Yasemin Tatar ise, "25 haftalık bir doğum yaptım. İkiz bebeklerim vardı. Birisini kaybettik. Zeynep Asel çok şükür hayata tutundu. Onunla birlikte zor bir süreç atlattık ama güzel sonuçlandı. Şu anda ciddi bir sağlık sorunumuz yok. Ufak tefek sıkıntılarımız devam ediyor ancak bunu da çok güzel bir şekilde aşacağımızı düşünüyoruz. Hamilelik döneminde çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle onlara çok dikkat etsinler. Çünkü prematüre bebek sahibi olmaya bunlar da neden olabiliyor. Çok güçlü olsunlar. Bebekleri her şeyi hissediyor. Onlar kuvözlerin içerisindeler bizleri bekliyorlar. Ben diğer bebeğim vefat ettiğinde dahi içeri girdiğimde ağlamadım. Zeynep Asel bunu hissedeceği için ağlamadım. Onlar her şeyi hissediyorlar ve bizden çok daha güçlüler" şeklinde konuştu.