Dikkat! DNA hasarına neden oluyor: "6 aydan küçük bebeklere sakın sürmeyin..."

ECZANE ÜRÜNÜ TERCİH EDİLMELİ Yağlı ciltler için losyon ve jel formunda, akneli ve sivilceli ciltler içinse kompakt formda renkli güneş koruyucuları tavsiye den Kara Polat, "Yanlış bir güneş koruyucu kullanırsanız beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok parlayabilir, sivilce yapabilir, yanmaya neden olabilir. Bu doğru ürün tercih etmemişsiniz, cildinizi tanımıyorsunuz, doğru ürüne erişememişsiniz demektir. Eczane ürünü tercih etmek bu noktada önemli. Elbette ki uzman görüşü her zaman çok değerli" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI, DNA HASARINA NEDEN OLUYOR "Hastalar en pahalı ürünü kullandığını ifade ederek en iyisini kullandığını varsayıyorlar ama en pahalı ürün demek, en iyi ürün demek değildir. Çok uygun fiyatta olan ve dermatolojik olarak onaylanmış güneş koruyucular da mevcut" diyen Doç. Dr. Asude Kara Polat, güneş ışınlarının vücuda verdiği zararları ise şöyle anlattı:



"Güneş koruyucu kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri cilt kanserlerinden korunmak. Ultraviyole dediğimiz güneş ışığı, ciltte DNA hasarına sebep olarak oradaki damarsal yapılarda, renk hücrelerinde birçok farklı dokuda değişikliklere sebep oluyor. Lekelenme, damarsal yapıların, ince kırışıklıkların ortaya çıkması ve DNA hasarı sürecinde cilt kanserine zemin hazırlama gibi prekanseröz dediğimiz cilt kanseri lezyonlarının çıkmasına sebep olup farklı deri kanseri türlerinin oluşumuna zemin hazırlıyor."



"GÜNEŞ YANIĞI OLANLAR DOKTORA BAŞVURMALI"

Saat 10.00 ve 16.00 arası doğrudan güneşe maruz kalınmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Polat, birçok kişinin ihmal ettiği alt ve üst göz kapağı, dudak, kulak, el sırtı gibi bölgelere de mutlaka güneş koruyucu sürülmesini gerektiğinin altını çizdi. Polat, güneş yanığı olan kişilere evde gelişigüzel alternatif tedavi yöntemleri veya beklemek yerine dermatoloji uzmanına başvurarak medikal tedavisi almaları uyarısında bulundu.

Bronzlaşmak için güneş altına yatmayı önermediklerini belirten Kara Polat, güneş ışığına maruz kalınan meslek sahipleri için de ultraviyole filtreli kıyafet giymeleri önerisinde bulundu.