En çok erkek bebeklerde görülüyor dikkat! Kafasındaki bu değişim...

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alp Özgün Börcek, kraniyosinostoz hastalığı ve cerrahi müdahaleler üzerine açıklamalarda bulundu. Kraniyosinostozun kafatası sütürlerinin erken kapanması sonucu meydana gelen ve bebeklerde kafatası şekil bozukluklarına yol açan bir durum olduğunu kaydeden Börcek, “Bu hastalık, her 2 bin doğumdan birinde görülebilmekte olup, erkek bebeklerde kızlara göre daha sık rastlanmaktadır” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:36 PAYLAŞ ABONE OL

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Alp Özgün Börcek, yaptığı açıklamada, "Kraniyosinostozun farklı tipleri bulunmaktadır ve her tip, etkilenen sütüre bağlı olarak farklı şekil bozukluklarına yol açar. En yaygın görülen tip olan skafosefali, sagital sütürün erken kapanmasıyla karakterizedir ve kafatasının ön arka çapının artmasına neden olur. Diğer taraftan metopik sinostoz sonucu alın bölgesindeki sütürün erken kapanması, kafatasının gemi burnu şeklinde sivrileşmesine yol açar. Kraniyosinostozun çoğu vakasında nedenler tam olarak bilinmemekle birlikte bazı sendromik vakalarda genetik faktörler etkili olabilmektedir. Bilmeniz gereken en önemli şey sizin yaptığınız herhangi bir şeyin bu hastalığa sebep olmadığıdır. Gebelikte içtiğiniz ilaçların, yediğiniz içtiğiniz şeylerin ya da geçirmiş olduğunuz bir kazanın bu hastalık ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Vakaların birçoğunda hastalığın neden oluştuğu bilinmemektedir" diye konuştu.

'BINGILDAĞIN OLMAMASI EN ÖNEMLİ BULGU' Kafatasında şekil bozukluğu, alın bölgesinde kabarıklık-bombelik, şakaklarında çöküklük, baş çevresi büyümesinde gerilik ya da hiç büyümeme varsa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Börcek, "Bıngıldağın anormal şekli ya da bıngıldağın olmaması, ele gelen kafatası yüzeyinden yüksekte sert bir çizgi şeklinde eklem hattı ve baş çevresi büyümesinde gerilik ya da hiç büyümeme Kraniyosinostoz hastası çocuklarda görülebilecek bulgulardır" dedi.