Hamileyken sakın bunu kullanmayın! Bebeğinizin zeka gelişiminde gerilemeye neden oluyor...

'BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR' Plastiklere maruz kalınması sonrası oluşan kronik hastalıklardan da bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Erkek çocuklarda öğrenme bozukluğu, otizm, hafıza eksikliği, odaklanma ve hiperaktivite gibi sorunlarla kendini belli eden durumlar ortaya çıkmaktadır. Erkek çocuklarda son zamanlarda kriptoşizm denilen testislerin inmemesi, çeşitli organ anomalileri, ileri yaşlarda ortaya çıkan infertilite problemleri temelde anne karnındaki süreçte maruz kalınan kimyasallara bağlanmaktadır. Kız çocuklarında ise ileri yaşlarda erken puberte, psikolojik bozukluklar, erken yaşlarda ortaya çıkan endometriyal ve ovariyal birtakım rahatsızlıklarla seyredebilmektedir" diye konuştu.



'TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE SINIRLAMA GETİRİLMESİ LAZIM'

Gündelik yaşamda plastik kullanımının azaltılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Hamilelik döneminde plastiğe maruz kalınmasıyla beraber öğrenme bozukluğu, hafıza eksikliği, odaklanma ve hiperaktivite gibi sorunlar çok daha ön plana çıkıyor. Erkek çocuklarda son zamanlarda genital bölgelere yönelik birtakım anomal doğumlar çok ön plana çıkıyor. Bu kapsamda kozmetik ve plastik üretiminin denetim altına alınarak halk sağlığını tehdit eden kimyasal kullanımının denetlenmesi, özellikle tek kullanımlık plastik kullanımına sınırlama getirilmesi, başta hamileler olmak üzere tüm toplumun söz konusu kimyasalların yol açacağı sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmeleri ve tüketici bilincini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili sağlık politikalarının bir an önce uygulamaya konularak yaygınlaştırılması, ülke genelinde toplum bilincinin oluşturulması, halk sağlığı açısından hayati öneme sahiptir" diye konuştu.